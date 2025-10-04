Cerca de puestos de descenso: Francisco Sierralta anota su primer gol en Francia en la agónica derrota del Auxerre

Francisco Sierralta anotó en Francia, pero no alcanzó. El defensor nacional marcó su primer gol en la Ligue 1 en la derrota del Auxerre por 2-1 ante el Lens.

El cuadro visitante comenzó ganando gracias a la anotación de Odsonne Edouard (14′), que ponía la sorpresa en el Estadio de l’Abbé-Deschamps.

Pese al dominio y los reiterados intentos de los locales, al Auxerre le costó. El empate recién llegó en el 61′, gracias a Sierralta. Tiro de esquina servido por Akpa, en el que Senaya se elevó y sacó un potente cabezazo que se incrustó en el larguero. Ahí arremetió el chileno, que aprovechó el rebote y marcó su primer gol en el torneo. En su sexto encuentro en el certamen galo, logró estrenarse con la camiseta de les Icaunais.

El Lens se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Ismaelo Ganiou (73′). Sin embargo, no fue suficiente para el Auxerre, que incluso terminó perdiendo de forma agónica gracias al tanto de Abdallah Sima (90+6′)

Puntos altos y bajos

El formado en Universidad Católica se ha consolidado como uno de los titulares en el equipo dirigido por Christophe Pélissier. Como líbero en una cerrada línea de 5 y líder de la zaga, el nacional ha tenido un positivo inicio de temporada en lo personal. No obstante, su escuadra no termina de arrancar.

Sierralta llegó al Auxerre proveniente del Watford tras una compra de 3,4 millones de dólares. El chileno disputó cinco cursos en las Abispas (cuatro en Championship y uno en Premier), club en el que recaló en 2020. El defensor firmó por cuatro temporadas por el cuadro francés tras haber disputado 35 encuentros en la 2024-25.

En ese sentido, con la derrota ante el Lens, el Auxerre se estancó en la decimoquinta posición de la Ligue 1, con seis unidades en siete de partidos. La escuadra del chileno está a un punto del Le Havre de Damián Pizarro, que está en zona de promoción, y del Angers, que marca la línea en puestos de descenso directo. Ambos, eso sí, tienen un partido menos.