    El Deportivo

    “Franja en el pecho, pelota al pie”: el libro que desvela la identidad de la UC en la voz de sus grandes referentes

    Rodrigo Diez viaja a la esencia cruzada a través de entrevistas con figuras históricas de Universidad Católica. Un relato que busca reconectar a los hinchas con el estilo futbolístico que marcó a la institución.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    La UC según sus referentes: el viaje emocional detrás del nuevo libro de Rodrigo Diez. . Por @provincianos.editores

    Rodrigo Diez acaba de publicar Franja en el pecho, pelota al pie, su segundo libro dedicado a Universidad Católica. Un proyecto que, según reconoce el autor, nació desde la necesidad de cerrar un ciclo personal y narrativo. “Sentía que me faltaba algo por terminar de contar”, explica a El Deportivo. “En Raíces Cruzadas (su primer libro) investigué el estilo de juego que marcó los mayores triunfos del club, este fútbol posicional que parte con Fernando Riera y que después institucionalizan Ignacio Prieto y Fernando Carvallo. Pero me faltaba la historia de los protagonistas”, añade.

    El nuevo libro, editado por Provincianos, reúne entrevistas extensas a referentes que, para Diez, permiten entender la identidad futbolística de la UC. No solo grandes figuras, sino también nombres escogidos desde la emoción. “Fui a buscar a los jugadores que para mí habían sido importantes”, dice. “Lanaro es el extranjero más ganador en la historia del club, pero también quise hablar con Alejandro Osorio porque hizo el mejor gol que yo vi en San Carlos”, indica.

    La selección es, admite, una mezcla de método e infancia. Conversó con referentes recientes como Luciano Aued o Jose Pedro Fuenzalida, pero también con ídolos de su juventud. “Hablar con Jorge Aravena fue ‘guau, estuve conversando con el Mortero’”, cuenta. “A Gerardo Reinoso lo entrevisté de nuevo y para mí es un jugador que me marcó de chico. Y el Beto Acosta… probablemente el mejor 9 que ha jugado en el fútbol chileno”, complementa.

    Ese enfoque emocional muchas veces alteró sus planes. Con Jose María Buljubasich, por ejemplo, el diálogo cambió de rumbo: “Iba a hablar de su carrera, del récord, de River, de España… y terminamos en un relato súper humano. Su historia de vida es potentísima”. Con Aued ocurrió lo mismo: “Terminamos hablando de música y política. Tiene una opinión súper formada. A veces uno entra con un guion y se encuentra con un personaje muy distinto”.

    Entre los momentos más reveladores del proceso estuvo la reconstrucción del gol de Osorio, uno que Diez considera identitario. “Para mí es el mejor gol que vi en San Carlos porque resume el fútbol que me gusta de la Católica, con muchos pases, la jugada colectiva, el legado de Prieto y Carvallo”, relata. Conversar con Osorio, un exfutbolista de bajo perfil que hoy vive en Rancagua, le permitió entender ese recuerdo desde otra dimensión: “Se resignifica todo. Hablamos desde las inferiores hasta cómo llegó a esa jugada”.

    Respecto a la identidad del club, Diez es claro: la UC rinde cuando respeta su tradición. “Cuando la Católica ha tratado de jugar bien, siempre le ha ido bien. Cuando intenta ser otra cosa, no funciona”, dice. “Los mejores momentos del tetracampeonato fueron con un fútbol asociado, ofensivo. Incluso hoy, con Garnero, creo que veremos más de eso el próximo año”, complementa.

    Aunque este segundo libro es menos teórico que el primero, Diez cree que aporta miradas nuevas: “Quizás no hay tantos datos inéditos, pero sí explicaciones. Quién está detrás de ciertos récords, por qué se dieron ciertas jugadas, cuál es la historia que sostiene un estilo de juego. Creo que eso puede ser valioso para el fanático y para quien no conoce tanto”.

    Franja en el pecho, pelota al pie, de 128 páginas, ya está disponible en librerías y en la web de Editorial Provincianos. Diez espera que llegue especialmente a las nuevas generaciones: “Veo muchos niños con camisetas de equipos europeos y pocas de clubes chilenos. La UC tiene historia, tiene identidad. Ojalá este libro sirva para que también la conozcan”.

    Revisa un extracto del libro

    El Flaco Menotti decía que a la gente no se le podía negar el fútbol. No se refería a que se suspendieran los partidos o a que se prohibiera la actividad, sino que buscaba dejar claro que el juego defensivo, ese que sólo intenta obtener resultados, debe ser derrotado. La gente no paga para ver a un equipo defendiéndose.

    Al gran César Luis lo entendí de más grande, pero esa fue la mentalidad y el estilo futbolístico que dio forma a mi gusto por este juego. Con esa idea ya algo desarrollada a los nueve años, disfruté mucho el título de la UC el 84. Comandada por Ignacio Prieto en la banca y por Jorge Aravena y Miguel Ángel Neira en la cancha, esa Católica comenzaba a volver a sus raíces y rompía una sequía de 18 años. Tres años después, en 1987, ya tenía 12 años y supe valorar lo que hizo mi equipo: campeón cinco fechas antes del final, récord de puntos y con Osvaldo Hurtado como goleador y mejor jugador. Ese equipo tenía aún más marcado el sello de Ignacio Prieto, ya que él fue el formador de muchos de los jugadores que conformaban ese plantel. Olmos, Tudor, Tupper, Lepe, Mardones, Yoma, eran algunos de esos nombres a los que con el paso del tiempo se sumarían Parraguez, Estay y muchos más. Todos ellos tenían el sello del Nacho y Fernando Carvallo: se juega para ganar, pero tratando bien la pelota. Como diría Bielsa: “Valorar la nobleza de los recursos utilizados”.

    En ese tiempo yo vivía en el sur, en Los Ángeles, y como los partidos del torneo chileno no se daban por televisión, tenía que arreglarme con la radio e intentar sintonizar alguna AM de Santiago. Casi imposible, pero no importaba: mi amor por esa camiseta y mi gusto por el fútbol de ataque ya estaban asociados indisolublemente en mi mente y por eso vivía pendiente de lo que pasaba con mi equipo domingo a domingo.

    Mi fanatismo tuvo premio años más tarde, cuando pude ver a la Católica por primera vez en el estadio. Fue en El Morro de Talcahuano frente a Naval. Empate a uno con gol de Lucho Pérez. Tuve que esperar un año para presenciar una victoria in situ, en mi primera visita a San Carlos el 89, cinco a cero a Iquique en un partido en que vi a mi ídolo de ese tiempo, la Vieja Reinoso, hacer un gol al frente mío. También vi como fracturaron a Mario Lepe y como Tudor estaba desesperado por sacarle la cresta al infractor. Todo eso conformó en mi mente un recuerdo maravilloso que atesoro como uno de los más lindos de mi vida.

    El futuro me tenía planeado un premio, porque un año después llegué a vivir a Santiago junto a mi mamá y mis hermanos, por lo que pude cumplir mi sueño de ver a la Católica en el estadio todas las semanas. No me perdí partido en la década de los 90. Sufrí con los campeonatos que se escaparon por poco, especialmente con el robo descarado del 94, gocé la Libertadores del 93 y fui feliz cada vez que estuve en San Carlos. Una felicidad que, por supuesto, se amplificó con el tetracampeonato. Fue durante ese proceso, específicamente el 2019, cuando desplumamos a la U de local, que algo me dijo que esto era más que un par de campañas buenas, que aquí había algo de base, una valoración institucional de la forma. Así es como empecé a trabajar en mi libro Raíces Cruzadas y busqué contar cómo el legado de Fernando Riera y Andrés Prieto se consolidó gracias a Fernando Carvallo e Ignacio Prieto, quienes empujaron por que se construyera el centro de formación en San Carlos de Apoquindo, la cantera más importante del fútbol chileno.

    Ahora el libro que tú tienes en tus manos, también es un intento de rescate, ya no de una filosofía de juego, sino de algunos de los protagonistas de esa forma de entender y vivir el fútbol. Puede ser por un gol, una atajada o una campaña; lo que viene en las próximas páginas son conversaciones con exjugadores de la UC que reflejaron esa forma de ver y sentir que yo comparto y que está en mis recuerdos más felices. No se trata solo de campeones o de los más talentosos; la selección de los entrevistados fue en base de la más completa y rotunda subjetividad. Son las voces cruzadas que yo escogí porque son algunos de los que más recuerdo.

