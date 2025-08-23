Rodrigo Robles, en la época en que estaba en la Roja (Foto: Juan Farias / La Tercera)

El partido entre Universidad de Chile y Everton fue suspendido. La razón es notoria: es la menor de las consecuencias de los graves incidentes en el partido entre Independiente y los estudiantiles. Las demás, se siguen lamentando o están en espera de eventuales consecuencias a nivel de la Conmebol.

La dirigencia viñamarina respaldó la medida. Afirma que es un acto de juego limpio en un escenario altamente complejo para los universitarios y para el fútbol en general.

Gerente de Everton justifica suspensión de duelo con la U

Rodrigo Robles, gerente general de los viñamarinos, explica el apoyo a la postergación. “Estos actos de violencia que hemos observado esta semana, no nos pueden dejar indiferentes”, enfatiza en el comienzo de la declaración que le entrega a El Deportivo.

“Es en estos momentos en que todos quienes formamos parte del fútbol chileno y del fútbol internacional debemos mostrarnos más fuertes y unidos que nunca”, refuerza el exgerente de las Selecciones Nacionales.

Jugadores de Everton. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

La media fue solicitada por Azul Azul y no encontró oposición alguna por parte de los ruleteros.

La ANFP aún no ha informado la reprogramación del encuentro, en una decisión que se tomará en los próximos días.