El Deportivo

Gerente de Everton justifica suspensión de duelo con la U

Rodrigo Robles, alto ejecutivo del equipo viñamarino, aborda la postergación en el marco del complejo escenario anímico de los azules después de la tragedia en Argentina.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Rodrigo Robles, en la época en que estaba en la Roja (Foto: Juan Farias / La Tercera) Foto: Juan Farias / La Tercera

El partido entre Universidad de Chile y Everton fue suspendido. La razón es notoria: es la menor de las consecuencias de los graves incidentes en el partido entre Independiente y los estudiantiles. Las demás, se siguen lamentando o están en espera de eventuales consecuencias a nivel de la Conmebol.

La dirigencia viñamarina respaldó la medida. Afirma que es un acto de juego limpio en un escenario altamente complejo para los universitarios y para el fútbol en general.

Gerente de Everton justifica suspensión de duelo con la U

Rodrigo Robles, gerente general de los viñamarinos, explica el apoyo a la postergación. “Estos actos de violencia que hemos observado esta semana, no nos pueden dejar indiferentes”, enfatiza en el comienzo de la declaración que le entrega a El Deportivo.

Es en estos momentos en que todos quienes formamos parte del fútbol chileno y del fútbol internacional debemos mostrarnos más fuertes y unidos que nunca”, refuerza el exgerente de las Selecciones Nacionales.

Jugadores de Everton. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

La media fue solicitada por Azul Azul y no encontró oposición alguna por parte de los ruleteros.

La ANFP aún no ha informado la reprogramación del encuentro, en una decisión que se tomará en los próximos días.

