Guillermo Frutos, el DT campeón con Los Leones de Quilpué: “El baloncesto chileno está creciendo y llegando muy alto”

La Liga Nacional de Básquetbol tiene nuevo monarca. Atrás quedaron los títulos de Universidad de Concepción y su prolongado reinado en el certamen chileno: Los Leones de Quilpué, que se impusieron en el Juego 4 de las finales al Club Deportivo Valdivia, son los reyes proclamados del parqué criollo.

El elenco felino supo ser el más dominante a lo largo de la temporada regular, demostrando una supremacía ofensiva y una solvencia en la defensiva que dejó poco espacio para que los rivales le pudieron competir de igual a igual. Los categóricos triunfos en las rondas eliminatorias frente a Puente Alto y Colo Colo, sumado al contundente marcador para sellar el título ante el CDV, dieron cuenta de aquello.

Sin embargo, más allá de contar con un plantel con la jerarquía necesaria para posicionarse en este tipo de instancias, el éxito reciente de la institución colegial tiene un arquitecto con nombre, apellido y un acento español inconfundible. A sus 34 años, Guillermo Frutos —DT que viene precedido de una brillante experiencia como ayudante del Real Madrid— ha transformado la ambición en trofeos en tiempo récord. Con la LNB recién conquistada y la Copa Chile aún brillante en la vitrina, el estratega atiende el llamado de El Deportivo en medio de viaje de retorno a la Región de Valparaíso.

Allí, desmenuza las claves que explican este doblete histórico para el club, los pilares del sistema que implementó en el básquetbol chileno y sus ambiciones de cara a los próximos desafíos en su carrera profesional.

¿Qué siente al haber ganado el título de la LNB como entrenador en jefe de Quilpué?

Estoy feliz porque siento que es una recompensa al trabajo de mucha gente. Primero, es un reconocimiento para el club y por su estructura. También por la apuesta de Carlos Saavedra, por la estabilidad y hacer bien las cosas. Luego, es un reconocimiento a los jugadores, que han sido extraordinarios, y para mi cuerpo técnico. Es una victoria de todos, muy colegiada y compartida. Ahora, a título personal, siento que es una satisfacción enorme, porque competimos bien y ganamos un torneo importante.

¿Qué valor le da a este título pensando en lo todo lo que ya ganó como ayudante en el Real Madrid?

Tiene el máximo valor. Cada título que he ganado lo he celebrado como si hubiese sido el último, porque hay que disfrutar el momento, ya que nunca sabes cuando vas a volver a jugar una final. Cuando le ganamos al Valencia la última Liga con el Madrid, en junio pasado, lo disfruté porque nunca se sabe. La Copa Chile la celebré así y este nuevo campeonato también. Como entrenador lo vives con una intensidad y protagonismo distinto. Le doy una máxima importancia.

Teniendo en cuenta que Quilpué arrastraba un maleficio de finales perdidas ¿Cómo fue romper con esa mala racha?

Para ganar, normalmente, tienes que haber perdido antes. El equipo tenía muy buena base, que se hizo mucho antes de mi llegada, y por eso se llegaban a tantas finales. Esa competitividad extra sí que la hemos aportado nosotros. Yo creo que el maleficio se rompe ganando la Copa en Valdivia, en un ambiente hostil, contra un rival complicado. El resto de retos competitivos, a partir de eso, se afrontan con mucha más entereza y con más sensación de que éramos un equipo seguro y sólido. Ese fue el punto de inflexión.

¿Cuáles son las principales características que lo llevaron a ganar el título en Chile? ¿Se diferencia mucho del estilo que plasmó en el Real Madrid?

La velocidad en la toma de decisiones, quizás, todavía falta dar un paso adelante en el básquetbol de aquí. Pero, por lo demás, el baloncesto chileno está creciendo y llegando muy alto. En términos de carácter no veo mucha diferencia. En mi vestuario identifico a figuras de mi etapa anterior en España: veteranos que ya habían ganado antes y jóvenes con hambre. Nosotros tenemos grandes líderes con personalidad y jugadores de rol que saben sumar al equipo sin llevarse tanto foco. Los jóvenes también vienen con experiencia acumulada de grandes citas.

Los Leones de Quilpué le ganaron las finales de la Liga Nacional de Básquetbol a Valdivia y se coronaron como campeones. Precioso

La decisión de venir a Chile fue una importante apuesta familiar ¿Siente que fue lo correcto?

Cuando llegué aquí, y confirmé todas las sensaciones que tenía a la distancia con el club; sobre su seriedad, su rigor y ambición, la verdad es que en ningún momento dudé de que esta era la decisión correcta. Pero es verdad que, tras ganar el título, sentí el reconocimiento del club, del entorno, de la ciudad de Quilpué y de nuestra alcaldesa que siempre está presente apoyándonos junto a todos los quilpueínos. Reafirma que fue una decisión valiente. Nunca dudé de que fuera correcta, pero lo cierto es que es un espaldarazo.

Tras ganar la LNB en nuestro país, ¿qué es lo que más le ilusiona de su próximo reto con la selección de España?

Me ilusiona el proceso. Es un proceso que anticipo como algo bonito e ilusionante. Hay un relevo generacional muy claro y, a la vez, lo que noto de Elisa Aguilar (presidenta de la Federación Española de Baloncesto) y del entorno federativo, es que hay un equilibrio de apostar por los jóvenes, teniendo en cuenta la exigencia y la ambición. Quiero vivir ese proceso de reconstrucción, con la exigencia del día a día.

Después de esta consagración ¿Cuánto tiempo más se proyecta al mando de Los Leones?

Me proyecto, como mínimo y mientras el club quiera, con cumplir mi contrato durante los próximos dos años. Los contratos los firmo para cumplirlos y sé que el club también tiene ese deseo, porque estamos trabajando no solo pensando en el corto plazo, sino que también en el mediano plazo y en el desarrollo de jugadores. Queremos seguir siendo competitivos, que es algo muy difícil. Seguir ganando, muchas veces, es más díficil que ganar por primera vez. En esos capítulos estamos, muy ilusionados y emocionados.