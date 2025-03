Harold Mayne-Nicholls le pone fecha a su salida del proyecto de remodelación del estadio Monumental

Este martes, Harold Mayne-Nicholls confirmó su candidatura presidencial. El exdirector ejecutivo de Santiago 2023 ratificó lo que había anticipado El Deportivo a mediados de febrero pasado y emprenderá un desafío inédito para su trayectoria que hasta ahora solo ha estado vinculada al mundo del deporte.

En conversación con radio ADN, el extimonel de la ANFP confirmó su decisión. “Espero el próximo martes oficializar mi inscripción, e iré como independiente, eso es un hecho”, señaló. “Si no hay nada que cambie esta situación, me inscribiré y saldré a buscar las 135 mil firmas”, agregó.

Esta determinación también implica zanjar otras decisiones, como su futuro en el proyecto de remodelación del estadio Monumental. Precisamente, el presidente del directorio de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dio algunas luces de lo que podría suceder en este ámbito.

“Hoy (ayer) hablé con Harold y me estuvo comentando ese tema. Como está tomando una decisión llegará a esta instancia de lo que significa la maqueta, la planimetría y el proyecto que él está llevando a cabo. Yo creo que el 19 de abril va a terminar esa etapa él con nosotros. Esto no es una oficialización, lo que veo es por las noticias que han salido. Mi opinión es que no son compatibles las dos funciones y Harold también lo entiende”, señaló el puertomontino.

De acuerdo a información recabada por este medio, Mayne-Nicholls pondrá fin a su participación en esa fecha. En su entorno afirman que fue él quien propuso propuso el 19 de abril como su último día en el proyecto. Aquel día será presentada la esperada maqueta del recinto. “No podía estar en esas dos carreras”, comentan en su círculo.

“Una vez que ocurra eso, empezaremos a ver como seguiremos ese trabajo que ha sido muy interesante, muy bueno, con muchos avances, pero no me cabe duda que en el directorio buscaremos la forma de buscar estos trabajos ya sea en una comisión, una persona que se haga cargo de eso o trayendo una persona del exterior”, adelantó Mosa, quien de todos modos deberá ratificar su continuidad al frente de la sociedad anónima en la próxima Junta de Accionistas del 28 de abril.

Los detalles del proyecto

Hace un par de semanas, Aníbal Mosa anunció los detalles de la remodelación, incluida la capacidad. “Es un estadio para 60.000 personas, con 100 palcos incluidos, alrededor de unas 1.200 localidades VIP que se colocan en algunas partes que son bien apetecidas hoy en día en Europa, hay unas terceras bancas que colocan que son muy interesantes desde el punto de vista de merchandising”, precisó.

En esa línea, también se refirió a los plazos de ejecución: “Empezar a desarrollar un proyecto arquitectónico de esta envergadura debe andar, no sé, por los seis meses tranquilamente. Si no son seis o nueve por ahí, después viene el proyecto de ingeniería y paralelamente el tema del financiamiento, donde tenemos que definir una compañía que se dedique especialmente a esto, hay que ir a buscar los recursos. Entonces, dado que estamos trabajando con las dos compañías más grandes del mundo, cada uno en su expertise, también vamos a ir a buscar una compañía a nivel mundial que nos vaya a buscar el naming rights, cosa que le vaya a decir a nuestros próximos auspiciadores o patrocinadores”.