Iñaki Gurruchaga, figura de los Cóndores: “Confiarnos no está dentro de nosotros”

Iñaki Gurruchaga (29 años) es uno de los más experimentados en los Cóndores. El seleccionado nacional e ingeniero industrial es uno de los referentes del equipo y viene de ser figura ante Brasil, en la ida por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Australia 2027.

“Fue un partido difícil y se ganó. No sé si fue una victoria tan dulce, porque pudimos ganarlo, pero creo que pudimos dar mucho más. Creo que eso se pudo ver más frente a Rumania. Habíamos jugado mucho más fluido y mostramos nuestra mejor versión, a diferencia de lo que pasó en Sao Paulo”, señala.

¿A qué atribuye eso?

Fue una virtud de ellos también. Salieron a hacer su juego, nos fueron a golpear. Fuimos con el equipo más maduro, con más experiencia, pero sí, fue un partido muy áspero y nos complicó un poco en el juego abierto.

¿Cómo imagina el partido de vuelta?

Yo creo que van a venir a pelear de la misma forma, van a jugársela toda, lógicamente. Veo un partido difícil, va a estar duro, va a estar palo y palo, pero estoy tranquilo, estoy confiado en lo que hemos trabajado desde el principio de la ventana. Yo sé que el equipo no se va a guardar nada para salir a jugar y no va a mostrar la misma cara que en el primer partido, donde la victoria fue un poco amarga al final. Entonces yo creo que esta va a ser una historia más fluida, va a estar más tranquilo. Ya jugamos el primer partido y ya se sacó el nerviosismo de partir a la clasificatoria de nuevo. No va a ser un partido con tantas sorpresas.

¿Cómo se evita caer en el exceso de confianza, pensando en que ya ganaron en la ida?

Lo hablamos. No hay que confiarse, la diferencia es holgada, pero no es tanto, son dos tries. Entonces, yo creo que confiarnos no está dentro de nosotros, estamos apretados. Una derrota puede significar quedar fuera del Mundial. Acá no existe la confianza con nada, al contrario, nuestros principales valores son la humildad y el respeto, y no vamos a dejar nada al azar.

Usted es uno de los más experimentados, ¿cómo ayuda eso para enfrentar este momento?

Somos un grupito los que venimos del proceso anterior, con los Saavedra, Garafulic y otros que están lesionados y siguen en el proceso. Como se dice, es una cuestión donde no te puedes guardar nada. Estamos representando al país y necesitamos clasificar. El foco del grupo es el trabajo duro, no te puedes guardar nada, ya que necesitamos clasificar y ganarnos el respeto al final.

¿Se mira de reojo a Uruguay, que posiblemente sea el rival por el cupo al Mundial?

Siempre va a haber una rivalidad directa con ellos y se mira siempre. O sea, ganar este segundo partido es tan importante por lo mismo, para que sea un golpe anímico para el grupo, para el equipo y poder mirar el futuro a Uruguay, pero primero a Brasil. Primero hay que cerrar esto de la mejor forma y ahí vamos a pensar en el siguiente rival.

Iñaki Gurruchaga fue la figura de los Cóndores en la ida ante Brasil. Pauli

Cuando inició el proceso hace varios años, ¿imaginó que iría a un Mundial y que el equipo estaría en el top 20?

No, por supuesto no, mi sueño en lo personal siempre ha sido ir a jugar a un equipo profesional afuera, pero poder ser parte de esto es parte del sueño, totalmente. Nunca imaginé un top 20 del mundo, nunca imaginé ir a un Mundial y trabajar para ir a un segundo Mundial. Es como si nunca lo hubiera creído. Hoy lo estoy viviendo, lo estoy gozando porque era algo inimaginable. Me siento muy orgulloso y, como se dice, estoy arriba de la ola. Vamos a seguir creciendo para que el deporte del país cambie.

Hoy el rugby es uno de los deportes de más crecimiento en Chile en los últimos años...

Claro, es parte del sueño de lo que estoy viviendo. Hoy hay que hacer crecer el deporte en el país. Ese es el gran foco personal: construir el camino para los que vienen.

¿Por qué le dicen Piña?

Desde chico me han dicho Piña. En el colegio me decían Piñaki, por mi nombre. Además, siempre he sido ruliento y he tenido el pelo largo. Pocos me conocen por mi nombre. Pero bueno, es parte de la identidad. Me gusta y me da risa, es parte del personaje.