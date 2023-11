Jaime Pizarro apunta a la intromisión de Ximena Restrepo: “Uno debe mantener los espacios que le corresponden”

Jaime Pizarro apareció este jueves en el Estadio Monumental para ver el duelo entre Chile y Paraguay. Un cotejo, que además de ser clave para las aspiraciones del equipo nacional en el sueño mundialista, tiene una carga emotiva para el ministro del Deporte, ya que su hijo Vicente estará en la banca esperando su oportunidad para debutar por La Roja.

De hecho, no ocultó su orgullo por la situación. “Tiene que seguir avanzando. Yo creo que lo vivido en los Panamericanos ha sido un paso significativo y hoy abrir esa posibilidad de estar convocado a la selección adulta, para todos los jugadores y especialmente lo más jóvenes, es, por cierto, un aliciente muy especial”, comentó en la previa al duelo clasificatorio.

Una declaración en la que profundizó. “Es una actividad que me gusta también, y porque evidentemente primero soy padre, así que obviamente que en ese contexto siempre voy a estar apoyando, incentivando y acompañando como corresponde”, lanzó.

“Son situaciones que hay que evitar”

El ministro del Deporte no habló solo de fútbol en el Monumental. Una vez terminada su intervención abierta con los medios, el excapitán de Colo Colo dialogó de manera individual con El Deportivo, con quienes abordó la polémica del atletismo en Santiago 2023.

Pizarro dejó clara su postura en torno a la situación. Expuso su confianza en la investigación que ya se está llevando a cabo y aclaró que todo debe solucionarse dentro del ámbito federado. La figura de Ximena Restrepo, madre de Martina Weil, también fue abordada.

¿Cómo ha seguido lo que ha pasado en el atletismo el día después de los Panamericanos?

Es una situación que lo hemos dicho, debe solucionarse dentro del ámbito federado. Ellos han iniciado su proceso internamente, han entregado los antecedentes y habrá que seguir avanzando, no solo para aclararlo, sino también para comunicar cuáles fueron las definiciones de esta situación.

¿Ha manchado un poco el legado deportivo?

Yo creo que el atletismo hizo cosas positivas en términos de rendimiento, en términos de experiencia. Creo que sumado a lo que han hecho distintas expresiones de disciplina, creo que ha sido en líneas generales positivo. Pero son situaciones que claramente hay que evitar, hay que corregir y hay que comunicar.

En el atletismo se acusa justamente a la madre de una deportista por intentar tener injerencias en decisiones técnicas. ¿Qué le parece este tipo de situaciones?

Bueno, eso será motivo de lo que están justamente tratando de resolver internamente. Yo solamente he visto la información, a nosotros no nos corresponde pronunciarnos respecto a esa situación, hasta que no esté en una situación ya final. Sin embargo, creo yo que uno debe mantener los espacios que le corresponden. Eso es algo que lógicamente siempre hay que cautelar.

¿El Ministerio del Deporte va a tener injerencia cuando reciban un informe ya definitivo?

No corresponde. El tema es federado, hay una institucionalidad para eso. Lógicamente ya se hizo frente al Comité Olímpico. El Comité Olímpico también inició un proceso de análisis de lo que ahí se ha mencionado. A nosotros nos corresponden otras partes de la revisión a las federaciones y no es este el caso. Y existe la institucionalidad para ello, también podrán seguir avanzando, hay el Tribunal de Arbitraje Deportivo, está el decreto 22, ahí deberán decidir dónde siguen este proceso, porque claramente, sí, me parece súper claro que debe corregirse, clarificarse y comunicarse la decisión.