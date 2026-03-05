Joaquín Niemann tiene un tibio comienzo en el LIV de Hong Kong

Joaquín Niemann está en rodaje en esta nueva temporada del LIV Golf, la primera que da puntos para el ranking mundial. El chileno está participando esta semana en la tercer fecha del circuito en Hong Kong.

El talagantino cumplió un correcto debut, ubicándose en el puesto 16, con 66 golpes (-4), igualado con otros siete jugadores, entre ellos, su archirrival Jon Rahm. La cancha de par 70 estaba propicia para descontarle impactos. De hecho, el mexicano Carlos Ortiz, su compañero en Torque, lidera con 60 impactos (-10).

La jornada de Joaco comenzó muy bien, consiguiendo birdies en los hoyos 2 y 3, para luego continuar con aciertos en las banderas 7, 13 y 15. Sin embargo, un bogey en la 17, que era de par 4, lo hizo retroceder en la tabla y salir del top ten.

En la competencia por equipos, en tanto, la gran actuación de Ortiz catapultó a Torque al primer lugar de la tabla, con una sumatoria de -21, dos golpes por arriba de Smash GC, su escolta. En tanto, el colombiano Sebastián Muñoz marcha décimo (-5) y el mexicano Abraham Ancer está T29 (-2), completando la destacada jornada de la escuadra latinoamericana.

Por su parte, Niemann busca mejorar su comienzo de temporada, pues en Riad fue vigésimo segundo y en Adelaida fue duodécimo.

La alegría de Ortiz

"Fue una gran ronda. Empezamos un poco más lentos de lo que, supongo, terminé. Pero diría que lo mejor fue que hice un gran par en el 9. Creo que fue enorme. Luego hice un chip en el 11, y creo que eso me dio impulso porque acababa de hacer birdie en el 10. No fue nada importante, pero ese chip en el 11 me dio impulso. Obviamente, jugué muy bien al entrar", señaló el líder de la primera ronda.

“Creo que le pegué muy cerca, unas cuatro o cinco veces y la golpeé sin más. Eso no pasa a menudo, así que es genial cuando ni siquiera tienes que sacar el putter. Estoy muy contento”, añadió el azteca, quien nunca había terminado una ronda con 60 golpes.