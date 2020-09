La ANFP hace balance del retorno: “Ha sido más complejo de lo que esperábamos”

Rodrigo Robles, gerente de ligas, atiende a La Tercera desde su oficina en la ANFP. Su día ha sido movido: partió con un examen PCR, asistió al partido de Palestino frente a Everton, por el torneo Nacional, y luego completó su agenda con una serie de reuniones en Quilín.

Ya transcurrida la primera fecha del retorno del fútbol, con los partidos pendientes, y con la segunda (novena) en marcha, realiza un balance del fútbol nacional, que no ha estado exento de complicaciones.

¿Qué balance hace del retorno?

El balance ha sido positivo desde varios aspectos. Desde el punto de vista estrictamente médico, yo sin ser médico, la positividad, entre un testeo de más de 1.3 0 0 personas ligadas a la actividad, ha sido menor del 1%. Eso te indica que efectivamente que la responsabilidad de los clubes para cumplir los protocolos.

En comparación con otras ligas del mundo. ¿Es bajo el nivel de positividad?

Está bajo el promedio en comparaciones con el resto de las ligas del mundo. Esto no quiere decir que estamos bien o estamos mal. Lo importante es mantener la responsabilidad en los protocolos. Con partidos a mitad de semana y jugando fin de semana, los testeos son continuos y eso hace que la cuestión sea dinámica. Parece una frase hecha, pero en el fondo no podemos relajarnos.

¿La vuelta fue más complicado de lo esperado?

Sabíamos que el retorno sería complejo, pero ha sido un poquito más complejo de lo que esperábamos porque es una situación muy atípica. La fase de entrenamiento no es lo mismo que la fase de competencia. Tuvimos una reducción de la disponibilidad de los estadios para competir. Teníamos todos los protocolos, pero no lo habíamos aplicado todavía. Estamos debutando en muchos aspectos del nuevo comportamiento que tenemos que tener todos, incluyendo nosotros como organizadores del torneo.

¿Ya se deben actualizar los protocolos actuales?

Como se anunció desde el principio, los protocolos se van actualizando y corrigiendo según tres factores. El primero es la evolución científica, porque van apareciendo nuevas cosas alrededor del mundo y nos tenemos que ir tomando de la mano. Por ejemplo, ya hemos implementado como alternativa del PCR el test de antígeno como testeo válido para buscar contagios. El test de antígeno es muy particular y está validado por nuestro doctor Labarca. Segundo; la situación sanitaria. Eso va cambiando, se van levantando cuarentenas y van sucediendo situaciones que debemos adecuarnos. Y tercero; las buenas prácticas o errores que se pueden haber cometido en otras ligas y de los cuales debemos ir aprendiendo.

¿Los viajes y traslados de los equipos para disputar los duelos ha sido los más complejo de supervisar?

Sí, porque el viaje conlleva una presentación de los resultados de los test con mayor anticipación que los otros equipos. La frecuencia de los partidos, la frecuencia de los viajes y ausencia de avión, o en su defecto el traslado con distancias cortas donde no se debe concentrar y se debe ir y volver el mismo día, complejiza y dificulta la logística de los cuerpos técnicos. Esto es nuevo y son ingredientes adicionales a las dinámicas de los partidos.

Pero Everton viajó el día antes cuando debió hacerlo el mismo día por la distancia. ¿Harán excepciones?

Los protocolos son dinámicos y se corrigen. Hay situaciones excepcionales y un ejemplo es el caso de Everton. Se hizo a través de un estudio profundo de la comisión médica que entendió que era una situación totalmente excepcional y por eso autorizó la concentración porque es un viaje que no supera los 200 kilómetros y por lo tanto no corresponde concentración para evitar los riesgos. Se entendió que era excepcional.

Los clubes se quejan por los costos de PCR y de viajes. ¿Cómo los están ayudando?

Desafortunadamente la situación que nos presenta esta pandemia tiene ciertas condiciones que fueron acordadas con el ministerio de salud y ministerio de deporte, como por ejemplo los protocolos que todos conocemos. Esos protocolos tienen exigencias y el cumplimiento de esas exigencias son los que nos permitieron volver a la competencia. Evidentemente que esas exigencias son de un estándar bastante alto, y por eso tenemos también la positividad tan favorable. Pero claro, hay que financiar todo eso como el testeo continuo, los traslados, el hospedaje. Hemos desarrollado acuerdos comerciales para ayudar a los clubes entendiendo que estamos sin público. Si bien comenzamos a competir nuevamente, los clubes empezaron a recuperar los sponsor porque la televisión no es suficiente para financiar la operación de un club.

¿Le preocupa que los clubes se relajen con los protocolos en el transcurso del torneo?

El relajo es un comportamiento que está presente en la sociedad, pero sabemos que eso no puede ocurrir y por eso mismo el testeo es constante e inflexible. El protocolo no permitirá ese relajo. Tenemos clara la hoja de ruta.

¿Serán duros con los que violen los protocolos?

La ANFP no es la que sanciona. Los protocolos están aprobados por el ministerio de salud y ministerio del deporte, los incumplimientos están en la base del torneo, están en el código de procedimiento y penalidades del tribunal de disciplina. Estos son los que evalúan de acuerdo a la normativa vigente y sanciona si es que hay un incumplimento grave.

¿No le le llamó la atención los escupos de cerezo, los abrazos de Jiménez, las mascarillas mal puestas?

Hay que ser respetuoso con los reglamentos. Como cualquier temporada, hay reglamentos y sanciones. Ahora estamos enfrentados con lo mismo con la particularidad que hay comportamientos que ahora están normados. Cada uno debe hacerse responsable de sus actos.

¿Preocupa el futbolista de Santiago Morning internado por Covid?

Nos preocupan todos los positivos, no solo del fútbol sino de todo el país. Estamos comunicados con el club, con todos los clubes, con todos los cuerpos médicos para trabajar de la mano. La comisión médica está muy encima, y estamos colaborando en todo lo que sea necesario desde el punto de vista médico.

Pero si se siguen sumando futbolistas internados por Covid. ¿El torneo puede sufrir variaciones?

Más casos va a haber. Esta es una actividad laboral que sigue produciendo contagios en el día a día. Situaciones especiales, delicadas, serán analizadas en su momento por los especialistas médicos. El estricto cumplimiento del protocolo, más que esto no ocurra, nos ayudará a que baje la probabilidad de que ocurra. No estamos exentos de riesgos porque los futbolistas nos solo juegan fútbol, tienen una familia, tienen vida.

¿Morning cumplió con todos los protocolos?

Respeto a este caso, Santiago Morning cumplió con los protocolos diseñados con la comisión medica y desafortunadamente esta persona se contagió. Esto es algo que puede suceder, seguramente puede volver a ocurrir.

Ahora está organizando superclásico sin público. ¿Extraño?

Es extraño, tanto como los partidos que vimos en la liga alemana, España, Champions, Europa League. Es una situación bastante particular pero ya estamos acostumbrados a que lo importante es que la competencia volvió y que están todos comprometidos con el buen comportamiento. Se disfruta con o sin público, con la base que con la televisión se ven los partidos en todo el mundo. Esa pasión no cambia.

¿Pierde atractivo el torneo sin publico?

No. Hoy ninguna liga del mundo tiene público, pero la ansiedad y necesidad de ver fútbol, futbolistas, competencias, es distinta. No es menos atractiva porque los grandes eventos del mundo se ven por televisión, no solo por los que van al estadio. Se están viendo transmisión de nuestra competencia de alta calidad, lo que nos tiene contentos a todos los que vemos por televisión.

¿Volverá el público antes de fin de año?

Esa respuesta no te la puedo dar yo, pero no está fácil. Pero no atrevería a aventurarme con una respuesta de esa naturaleza.