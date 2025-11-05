La confesión de Mathías Corujo sobre su salida de la U: “Me arrepiento hasta el día de hoy de haberme ido”

Mathías Corujo no olvida su paso por Universidad de Chile. El ‘Chiche’ tuvo una destacada etapa en el cuadro azul, logrando consolidarse como uno de los mejores futbolistas del plano local, además de ser campeón en tres oportunidades.

A nueve años de su partida de la U, el otrora lateral derecho reveló su amor por la institución estudiantil. Pese al paso del tiempo, el actual entrenador de Oriental de La Paz, club del ascenso del fútbol charrúa, recordó su paso por el balompié chileno.

Corujo aseguró que se arrepiente de su salida de Universidad de Chile. El también exvolante estuvo en el CDA entre 2014 y 2016, y su partida se produjo con Sebastián Beccacece como técnico, en un momento donde también buscaba asentarse en la selección uruguaya..

“A nivel títulos, Colo Colo saca una diferencia, pero la U de Chile es un club inmensamente grande. Su gente es una locura. No lo digo para quedar bien, la gente acompaña, te hace sentir espectacular, llena la cancha, es totalmente pasional. Es una cosa de locos. Yo me arrepiento hasta el día de hoy de haberme ido”, comenzó señalando, en diálogo con El Espectador Deportes.

Su relación con Beccacece

Corujo se refirió a su salida y su relación con Sebastián Beccacece: “El último semestre tuve a Beccacece. En la U estaba andando muy bien, pero el jugador quiere más. Vine de la Copa América de Estados Unidos, donde jugué aunque no clasificamos. Mi relación con Beccacece era buena, pero había tenido un par de cruces”, indicó.

“Él me abrió la mentalidad para trasladar las ideas que tengo como entrenador, me hizo ver el fútbol de otra manera. Le agradezco mucho, pero a nivel personal era otra cosa y ahí no compartía muchas cosas con él. Si él se quedaba, era uno u otro y yo busqué la alternativa para irme”, cerró el charrúa.

Corujo jugó un total de 67 partidos con la camiseta azul. En total, el lateral uruguayo logró anotar 12 goles y entregó cinco asistencias. Fue campeón del Torneo de Apertura 2014, la Supercopa 2015 y la Copa Chile 2015, teniendo una participación importante en todos los títulos.