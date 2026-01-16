La cruda denuncia de Michel Platini contra las altas esferas del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”

A comienzos de 2025, Michel Platini fue declarado inocente por segunda ocasión de un mismo cargo de corrupción en su contra. El francés fue investigado porque Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, le pagó US$ 1,3 millones por una asesoría técnica hecha entre 1999 y el 2022. Según el francés, tenían un acuerdo de palabra por el monto.

La investigación significó la caída del entonces mandamás de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA, en inglés), al vincularse con Blatter, quien fue el pez gordo detrás del caso de corrupción conocido como el FIFA Gate. Platini se pronosticaba como el posible sucesor en la cabecera de la FIFA, pero afirma que se utilizó su acusación para sacarlo de la carrera.

En entrevista con The Guardian, el expresidente del fútbol europeo lamentó lo ocurrido: “Estaba destinado a convertirme en presidente de la FIFA. Todo ocurrió porque no querían eso. La sanción fue una gran injusticia y, en general, fue política. Un grupo de personas decidió matarme“.

“Esta administración, gente que yo no conocía, no quería un presidente diferente. La sopa estaba muy buena, podían ganar mucho dinero, y no me querían por si cambiaba muchas cosas. Tenían miedo de mí”, declaró el tres veces Balón de Oro sobre por qué no era bien visto para encargarse del ente rector del balompié.

Los dardos contra los líderes del fútbol

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA. JOHN SIBLEY

Platini no incluyó a Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, en el grupo de personas que se querían deshacer de él. Aunque, el mismo exjugador denunció al italiano por tráfico de influencias por confabular contra él, de lo que salió inocente. Lo que sí es seguro, es que Infantino, que era secretario general de la UEFA y mano derecha de Platini, pasó a presidir al ente que rige al deporte rey, en vez del francés que no podía postular en 2016 por estar sancionado.

En la conversación con el medio inglés, el exdelantero dejó dichos de todas formas contra el presidente: “Era un buen número dos, pero no es un buen número uno. Trabajó muy bien en la UEFA, pero tiene un problema: le gustan las personas ricas y poderosas, las que tienen dinero. Es su carácter. Era así como número dos, pero entonces no era el jefe”.

En el caso de Aleksander Ceferin, presidente del fútbol de Europa, la crítica no es tan ácida contra su figura, sino, con la forma de actuar de la UEFA. Para el exJuventus, el organismo debe ser un contrapeso contra la FIFA y cree que Ceferin no ha sido lo suficiente enérgico en ello. “Es la única manera de impedir que Infantino haga algunas cosas estúpidas”, reflexionó Platini.

Una idea que presenta el exseleccionado galo es que el fútbol ha sido tomado por personas que no lo entienden. Representa en Nasser al-Khelaifi, dueño del PSG, que estos nuevos rostros no aportan al debate sobre el deporte, porque no lo conocen en realidad. El francés también destacó que no existen contendores a Infantino ni Ceferin para dirigir a las entidades respectivas.

¿Cómo resolverlo? “Mi mayor esperanza es que cada vez más exjugadores entren en la gobernanza del fútbol para que puedan organizar estas instituciones y cuidar del juego a nivel internacional. Eso es lo que soy y eso es lo que hice”, contestó el expresidente de la UEFA.