La especial jornada de Carlos Sainz en la Fórmula 1: consigue la primera pole de su carrera en Silverstone

Carlos Sainz vivió un día especial en la Fórmula 1. En una jornada marcada por la intensa lluvia que fue protagonista en la clasificación, el piloto español de Ferrari logró este sábado la primera pole de su carrera en el campeonato, gracias a un tiempo de un minuto, 40 segundos y 983 milésimas, por lo que comandará la parrilla de salida en el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará en el circuito de Silverstone.

Sainz consiguió imponerse a Max Verstappen, de Red Bull, por tan solo 72 milésimas, mientras que su compañero de escudería, Charles Leclerc, concluyó tercero. El mejor del día arremetió en la última vuelta, en la que logró su mejor tiempo, para asegurar el primer puesto en la carrera de este domingo, por delante de Mad Max, quien había mandado en la Q1 y la Q2, pero no pudo repetirlo en la definitiva, puesto que se vio complicado por la humedad de la pista.

En la segunda fila, en tanto, estarán el mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, Lewis Hamilton (Mercedes) y Lando Norris, de McLaren. En el séptimo puesto arrancará Fernando Alonso, de Alpine, mientras que George Russell, de Mercedes, y Guanyu Zhou, de Alfa Romeo, lo harán desde el octavo y noveno puesto, respectivamente. Nicholas Latifi, de Williams, será décimo.

La jornada para Carletes no solo fue importante porque consiguió la pole, sino que también porque rompió una sequía de 10 años para España. La última vez que alguien de ese país se impuso en una clasificación fue en 2012, cuando Fernando Alonso se impuso en la del GP de Alemania.

El madrileño manifestó su alegría por lo conseguido. “Ha sido una buena vuelta, pero tenía mucho problema con el agua sobre la pista, era muy fácil que el coche coleteara. Costaba conseguir temperatura con los intermedios. Al final, pude hacer una vuelta que no pensaba que fuera especial y ha sido la de la pole. Me ha pillado por sorpresa. Seguro que Max y Charles me presionarán”, dijo.

“Hoy tocaba sonreír, una buena alegría con esa pole en unas condiciones super complicadas. Siempre me han gustado, me han ido bien toda mi carrera. Qué mejor sitio que Silverstone para lograrlo”, complementó.

Sainz intentará aprovechar su ventaja para intentar hacer historia con algo más que la pole. Verstappen, en tanto, buscará aumentar su ventaja en la cima del Mundial, la cual lidera con 175 puntos, seguido por Checo Pérez, con 129 unidades, y Leclerc, con 126.

La décima carrera de la temporada considerará 52 vueltas en un recorrido de 306,2 kilómetros. La prueba está programada para este domingo, a partir de las 10.00 horas de Chile.