La historia de Santiago Gómez, el técnico uruguayo que llevó a la gloria a la Universidad de Concepción

El pasado 15 de junio, Universidad de Concepción volvió a festejar el título de la Liga Nacional de Básquetbol después de dos años. El Campanil se coronó tras vencer por 4-1 en las finales a Colegio Los Leones, sellando una notable campaña, que en la banca tuvo al coach uruguayo Santiago Gómez como uno de sus principales artífices.

Con solo 34 años, el técnico llegó a Chile en 2014 como asistente de Pablo Ares en Tinguiririca y desde ahí en adelante fue quemando etapas hasta ser el entrenador jefe del conjunto universitario, con el que ganó su primer título.

“Estoy viviendo un sueño, uno se prepara para esto y haberlo podido lograr obviamente con el trabajo que hicieron los chicos, el esfuerzo que se dio durante todo el año, durante toda la temporada, es algo muy anhelado por todos”, comienza señalando a El Deportivo.

“La temporada fue más larga que las anteriores, más cantidad de partidos, muchos kilómetros, mucha exigencia física, sobre todo en esta serie... Pero se vio reflejado el esfuerzo y el trabajo que hicimos durante el año”, resalta.

En cuanto a las claves del título, el entrenador charrúa entrega el mérito a sus pupilos. “El grupo fue muy fuerte, lo que construimos, obviamente con una base de jugadores ya ganadores en esta institución, que nos conocemos hace mucho tiempo. Venimos de un proceso juntos durante muchos años, más la incorporación de algunos que vinieron de afuera que supieron adaptarse de a poco bien en esta liga y fuimos encontrando los roles necesarios para el equipo”, valora.

“Los jugadores lo fueron entendiendo, tuvimos también un extranjero como (Stephen) Maxwell, que fue a lo que nosotros queríamos jugar, nos daba casi todo lo que necesitábamos. Fuimos durante todo el año un equipo muy ofensivo; pero sobre todo, para lograr el título, demostramos que teníamos el carácter; que teníamos el físico y las ganas de salir a defender como se defiende en una final, y eso creo que nos termina dando el título”, sostiene.

Un chileno más

En lo personal, Gómez vive un momento de ensueño. “En Concepción encontré a mi compañera de vida, hace muchísimos años estamos juntos y estamos esperando un bebito para agosto. Obviamente es un año muy especial para mí y este momento es de mucha felicidad”, comparte.

En su Uruguay natal, desde muy pequeño, su horizonte fue ser entrenador. “Arranqué muy joven porque era lo que me apasionaba, el básquet. Yo no me había preparado para jugar en Primera División, pero sí quería estar ligado a esto. Empecé a los 17 años, haciendo lo que fuera para estar ahí y ganarme un lugar de a poquito. Hacía estadísticas, haciendo los tableros, ayudando con la traducción y a los 18 hice el curso de entrenador”, relata sobre su historia.

La Universidad de Concepción levantó el trofeo de la LNB después de dos años. Foto: Carlos Ávalos/Básquet UdeC/LNB. Diego Castillo/LNB

Luego, conoció a Pablo Ares. “Yo había sido asistente de Daniel Lovera y Pablo buscaba a un asistente joven, con ganas de salir y aprender. Vine a ver qué pasaba y acá estoy desde 2014. Chile es mi segundo país”, dice.

También recuerda una anécdota en su llegada a San Fernando: “Llegué un domingo a las 12.30 de la noche y había chicos de la barra esperándome, yo no conocía a nadie y con Pablo solo había hablado por teléfono. La gente me ayudó mucho y si bien, uno extraña a la familia, acá me abrieron las puertas y me acompañan en este proceso”.

Ese agradecimiento también se extiende a todo su staff en la UdeC y también aprovecha de proyectar lo que viene. “Estamos esperando a ver cómo será el formato de la próxima temporada, pero nosotros tenemos jugadores con contrato y con otros hay que salir a renegociar, pero la idea es mantener la mayor base posible. Ojalá puedan continuar todos y proyectarnos para adelante. Quizás ya el segundo semestre tengamos algún torneo internacional, una Liga Sudamericana o una Basketball Champions League”, apunta.

Y declara: “Poner otra vez el nombre de la Universidad de Concepción en una competencia internacional siempre va a ser un enriquecimiento para la institución y para nosotros también; queremos salir a representar a Chile de la mejor forma”.