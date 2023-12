“La voy a cuidar con el alma”: habla el presidente de San Antonio Unido, el nuevo dueño de la histórica camiseta de Colo Colo 91 que subastó Leonel Herrera

Guillermo Lee reconoce que se emocionó cuando recibió la histórica camiseta con la que Leonel Herrera marcó el último gol de Colo Colo en la campaña que terminó en la obtención de la Copa Libertadores de América de manos de quien la portó en la histórica noche del 5 de junio de 1991, en el Monumental. “Me puse nervioso, los ojos se me pusieron vidriosos. Cuando la tuve en mis manos, se me erizaron los pelos”, dice a El Deportivo el empresario, cuyo rostro es conocido en el fútbol chileno: además de ser un reconocido colocolino, es el presidente de San Antonio Unido, club en el que comparte propiedad con otra leyenda alba: Esteban Paredes. También tuvo negocios con Jaime Valdés.

Hay un antecedente familiar que, en definitiva, origina el vínculo y, ciertamente, el interés por el coleccionismo: es sobrino de Ricardo Lee, histórico lateral izquierdo de Deportes Linares, O’Higgins, Huachipato, Universidad Católica, Deportes Antofagasta, Coquimbo Unido, Audax Italiano y Rangers. Su tío, de hecho, le allegó la primera pieza de las varias que ahora luce como tesoro: correspondía a Jorge Contreras, en la época en que el Coke defendía a los albos. “Después, con mi llegada al fútbol se me empezó a hacer más fácil. Sueño con exponer mis camisetas en forma gratuita para que la gente pueda ver patrimonio cultural a partir de las camisetas”, plantea.

Un tesoro en las manos

¿Qué significa para usted ser el adjudicatario de la camiseta de Leonel Herrera?

Te soy sincero: jamás pensé en mi vida conocer a Leonel Herrera o en tener en mis manos una camiseta de Colo Colo 91. Tenerla en mi casa, con el barro impregnado, la cal en el número… Ayer le decía a Leonel que ellos como familia representan los mayores triunfos de Colo Colo en su historia. El papá en el 73 y él en lo de 1991. Entonces, es un tremendo orgullo. Un privilegio y una responsabilidad.

Figuras insignes de ese plantel, como Gabriel Mendoza y Luis Pérez han criticado a Herrera por subastar la camiseta y a Colo Colo por no conservarla como patrimonio.

Me sorprende que los dirigentes de Blanco y Negro, y, más allá, los del club social, que rasgan vestiduras con lo del patrimonio histórico del club no hayan hecho esfuerzo alguno por mantenerla, que no se la jueguen por el reconocimiento a los ídolos de Colo Colo. Los del 91 no van a ir al sector que les asignaron, porque no los van a dejar ver el partido. Uno piensa en qué cuesta destinarles un sector de Rapa Nui como reconocimiento, para que estén tranquilos. Que llegue a mí, como dije, es un honor y una responsabilida.. La voy a cuidar como un tesoro y la voy a exponer cuantas veces sea necesario.

Leonel Herrera luce la histórica camiseta que fue subastada (Foto: Instagram Dreams Auctions)

Está bien, pero no respondió la consulta relacionada con las reacciones que produjo el remate entre jugadores históricos de ese plantel.

Vi el debate, lo que publicaron ustedes. Al final del día, la conclusión es que nadie se puede meter en las decisiones del otro. Leonel fue el único jugador que exhibió su camiseta por 15 años, gratuitamente, para la gente del club. Es fácil hablar del patrimonio cuando le pertenece a otro. Las del Coca o de Luis Pérez, por ejemplo, no sé donde están, porque en este tiempo no fue posible verlas.

El futuro

Se han dicho varias cosas respecto del futuro de la camiseta. Usted dice que la conservará, pero también se ha planteado que irá a los principales museos del mundo.

La camiseta va a ir al extranjero, también. La vamos a exponer en el Legends. Asumí ese compromiso con Leonel. Y es cierto: la mostraremos cuatro veces por año en Chile, en actividades de común acuerdo. Al final del día, me siento custodio del patrimonio de Colo Colo, en algún sentido. También tengo una de Morón, del 91, la que usó en gran parte de la campaña, pero no en la final. El Loro era muy cabalero. Son más que camisetas, sin dudas.

¿Ha percibido la reacción que ha tenido esta subasta entre los hinchas del Cacique?

Muchísimo. Ya tengo una lista de amigos que me han pedido ir a verla y hay gente que me lo ha solicitado, también, por las redes sociales. Tengo clarísimo que esta camiseta es patrimonio de Colo Colo, de la gente. Voy al Monumental desde chico, desde toda la vida. He ido a todos los sectores de nuestro estadio. Entonces, conozco bien lo que representa para la gente. Soy un dirigente del fútbol, además. Créeme que la camiseta queda en buenas manos. Que la voy a cuidar con el alma.

¿Se compromete, entonces, a que los colocolinos podrán seguir disfrutándola, incluso como no se hizo antes?

Esta camiseta no se va ir del sentir del pueblo albo, del colocolino. A ellos les pertenece.