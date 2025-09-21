Las mellizas Abraham siguen haciendo historia en el remo tras inscribirse en las semifinales del Mundial de Shanghái

Antonia y Melita Abraham siguen dejando el nombre del deporte chileno en lo más alto. En el Mundial de Remo que se está celebrando en Shanghái, China, las mellizas lograron una histórica clasificación a las semifinales tras rematar en el segundo lugar del Heat 2 sin timonel.

Con un registro de 7 minutos, dos segundos y 42 milésimas, la dupla nacional solamente fue superada por el binomio serbio, compuesto por Jovana Arsic y Elena Orjabinskaja, quienes, con una marca cronometrada de 7:01.03, lideraron la competición en el gigante asiático. El tercer lugar lo tuvo Reino Unido, mientras que República Checa y Hong Kong completaron el lote.

Al término de la jornada dominical, Antonia abordó la participación en Shanghái mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram. “Regata que sabíamos que sería dura y muy importante para entrar directamente a semifinales. Hoy había que buscar buen ritmo, sensaciones y volver a sentir ese dolorcito de piernas y ahogo en regata y lo logramos. Paso 1 de 3. Nos vemos el martes”, escribió.

Ahora, para las chilenas aguardan rivales de peso en semifinales. El dúo rumano de María Magdalena Rasu y Simona Radis terminó con el mejor tiempo, un aplastante 6:51.72. Rendimiento similar al de las francesas Emma Cornelis y Hezekia Peron (6:57.51) y las italianas Laura Meriano y Alice Codato (6:58.04), quienes cerraron el podio en la general. Las duplas de las suizas Lisa Loetscher y Celia Dupre y de las estadounidenses Jess Thoennes y Holly Drapp, con marcas de 6:59.23 y 7:00.17, respectivamente, también tienen argumentos para luchar por el cetro.

Con el pase a la siguiente ronda asegurado, las medallistas panamericanas en Santiago 2023 se alistan para buscar el boleto a la instancia decisiva a contar de este lunes 22 de septiembre, a eso de las 23:40 horas de Chile.