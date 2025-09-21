SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Las mellizas Abraham siguen haciendo historia en el remo tras inscribirse en las semifinales del Mundial de Shanghái

Antonia y Melita fueron segundas en el Heat 2 sin timonel. Disputarán el pase a la final del certamen planetario este lunes por la noche.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Las mellizas Abraham se metieron en semifinales del Mundial de Remo de Shanghái. Foto referencial: Photosport. Photosport

Antonia y Melita Abraham siguen dejando el nombre del deporte chileno en lo más alto. En el Mundial de Remo que se está celebrando en Shanghái, China, las mellizas lograron una histórica clasificación a las semifinales tras rematar en el segundo lugar del Heat 2 sin timonel.

Con un registro de 7 minutos, dos segundos y 42 milésimas, la dupla nacional solamente fue superada por el binomio serbio, compuesto por Jovana Arsic y Elena Orjabinskaja, quienes, con una marca cronometrada de 7:01.03, lideraron la competición en el gigante asiático. El tercer lugar lo tuvo Reino Unido, mientras que República Checa y Hong Kong completaron el lote.

Al término de la jornada dominical, Antonia abordó la participación en Shanghái mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram. “Regata que sabíamos que sería dura y muy importante para entrar directamente a semifinales. Hoy había que buscar buen ritmo, sensaciones y volver a sentir ese dolorcito de piernas y ahogo en regata y lo logramos. Paso 1 de 3. Nos vemos el martes”, escribió.

Ahora, para las chilenas aguardan rivales de peso en semifinales. El dúo rumano de María Magdalena Rasu y Simona Radis terminó con el mejor tiempo, un aplastante 6:51.72. Rendimiento similar al de las francesas Emma Cornelis y Hezekia Peron (6:57.51) y las italianas Laura Meriano y Alice Codato (6:58.04), quienes cerraron el podio en la general. Las duplas de las suizas Lisa Loetscher y Celia Dupre y de las estadounidenses Jess Thoennes y Holly Drapp, con marcas de 6:59.23 y 7:00.17, respectivamente, también tienen argumentos para luchar por el cetro.

Con el pase a la siguiente ronda asegurado, las medallistas panamericanas en Santiago 2023 se alistan para buscar el boleto a la instancia decisiva a contar de este lunes 22 de septiembre, a eso de las 23:40 horas de Chile.

Lee también:

Más sobre:RemoMellizas AbrahamAntonia AbrahamMelita AbrahamMundial de Remo de ShangháiPolideportivo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reportan que alrededor de 120 mil automóviles “chutos” ingresan por año a Bolivia

Escogen a Chile como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU

Imputada queda en prisión preventiva por parricidio en Quintero: se entregó voluntariamente y confesó el crimen

Valparaíso alcanza un 50% de ocupación hotelera durante Fiestas Patrias

Balance de fondas tras lluvias en RM: administradores destacan un positivo funcionamiento

Gobierno afgano responde a Trump y descarta entrega de base aérea de Bagram a Estados Unidos: “No es posible”

Lo más leído

1.
La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

2.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

3.
Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

4.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

5.
Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Getafe por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Getafe por LaLiga en TV y streaming

Escogen a Chile como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU
Chile

Escogen a Chile como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU

Imputada queda en prisión preventiva por parricidio en Quintero: se entregó voluntariamente y confesó el crimen

Valparaíso alcanza un 50% de ocupación hotelera durante Fiestas Patrias

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”
Negocios

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”

Gasto público: Es hora de actuar

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño
Tendencias

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las siete maravillas del mundo

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las mellizas Abraham siguen haciendo historia en el remo tras inscribirse en las semifinales del Mundial de Shanghái
El Deportivo

Las mellizas Abraham siguen haciendo historia en el remo tras inscribirse en las semifinales del Mundial de Shanghái

Por la falta de Carabineros: el Mundial Sub 20 golpea a los Cóndores y los deja sin aforo completo en la final ante Samoa

Un empate que se festeja en Liverpool: el Arsenal rescata un punto ante el Manchester City en la agonía

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Bullicio y serenidad
Cultura y entretención

Bullicio y serenidad

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Reportan que alrededor de 120 mil automóviles “chutos” ingresan por año a Bolivia
Mundo

Reportan que alrededor de 120 mil automóviles “chutos” ingresan por año a Bolivia

Gobierno afgano responde a Trump y descarta entrega de base aérea de Bagram a Estados Unidos: “No es posible”

“Están recompensando al terrorismo”: Netanyahu critica reconocimiento de Reino Unido, Australia y Canadá al Estado Palestino

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención