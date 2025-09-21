SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Un empate que se festeja en Liverpool: el Arsenal rescata un punto ante el Manchester City en la agonía

Con goles de Erling Haaland y Gabriel Martinelli, Gunners y Citizens igualaron en Emirates. Los de Guardiola no lograron sostener el triunfo ante un dominador equipo de Arteta, que se aleja de los Reds, que lideran la Premier League.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
William Saliba y Erling Haaland en el empate entre Arsenal y Manchester City. Foto: @ManCity (X).

En esta oportunidad, no hubo vencedor entre maestro y pupilo. El Manchester City no logró sostener los embates del Arsenal, que rescató un empate sobre la hora en Emirates. Mikel Arteta le igualó a Pep Guardiola en la agonía, pero cede terreno en la pelea por la Premier League.

Los Gunners se adueñaron de la posesión rápidamente. Fue una hegemonía notoria, con distribuciones largas, aunque sin mucha profundidad. No había desespero para llegar a la portería visitante.

La presión alta fue un factor a la hora de complicar al City y recuperar rápido para volver a iniciar una larga tenencia. Sin embargo, el primer golpe fue de los de Guardiola.

Erling Haaland (9′) bajó y con un pivoteo logró saltar la línea alta de presión. Reijnders encaró desde su propia mitad y llegó hasta la entrada del área rival, en un contragolpe letal. El noruego, que había iniciado todo, llegó para definir. Quedó mano a mano con David Raya y definió como acostumbra.

El Arsenal sintió la anotación. El dominio dejó de ser evidente y el City se asentó en el campo. Comenzó a ser un duelo de fuerzas parejas, casi una partida de ajedrez. Cualquier error podía ser fatal para ambas escuadras.

El Arsenal no encontró la llave

El Arsenal fue poco a poco recuperando la tenencia, pero el City le cerró los caminos. Un ordenado cuadro Citizen se plantó y aumentó la intensidad a la hora de defender. No tuvo problemas en ceder la pelota, algo impropio en los equipos de Guardiola. Se resguardó y buscó hacer daño mediante transiciones rápidas. Los Gunners presionaron, pero no lograron nada más que aproximaciones.

Los Gunners siguieron en la misma línea en el complemento. Los ingresos de Saka y Eze fueron clave. Los punzantes atacantes tuvieron efecto inmediato.

Por momentos, parecía que el City estaba dormido, sometido ante los embates locales, pero también tuvo momentos de respuesta con intensos contragolpes. No obstante, la tónica fue la misma durante el segundo tiempo: el Arsenal encerrando en su propia área a los Citizens, aunque sin ocasiones manifiestas de gol.

Hubo recurrentes intentos, pero no llegaban a buen puerto. Cuando el cuadro londinense parecía quedarse sin nada, vino el empate. En los descuentos, Eze se sacó del sombrero una precisa habilitación para Gabriel Martinelli (90+3′), que controló a las espaldas de la zaga y definió por sobre Donnarumma. Golazo del brasileño.

Arteta se convirtió en el primer entrenador que consigue cinco partidos invicto por liga ante Guardiola. Con este resultado, el Manchester City se estancó en la novena posición, con siete unidades. El Arsenal, en tanto, cedió terreno en su pelea por la Premier League, pero sigue en el segundo lugar, con 10 puntos. El Liverpool (15), con canasta perfecta, lidera el certamen inglés.

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalPremier LeagueArsenalManchester CityPep GuardiolaMikel Arteta

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reportan que alrededor de 120 mil automóviles “chutos” ingresan por año a Bolivia

Escogen a Chile como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU

Imputada queda en prisión preventiva por parricidio en Quintero: se entregó voluntariamente y confesó el crimen

Valparaíso alcanza un 50% de ocupación hotelera durante Fiestas Patrias

Balance de fondas tras lluvias en RM: administradores destacan un positivo funcionamiento

Gobierno afgano responde a Trump y descarta entrega de base aérea de Bagram a Estados Unidos: “No es posible”

Lo más leído

1.
La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

2.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

3.
Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

4.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

5.
Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Getafe por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Getafe por LaLiga en TV y streaming

Escogen a Chile como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU
Chile

Escogen a Chile como miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU

Imputada queda en prisión preventiva por parricidio en Quintero: se entregó voluntariamente y confesó el crimen

Valparaíso alcanza un 50% de ocupación hotelera durante Fiestas Patrias

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”
Negocios

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”

Gasto público: Es hora de actuar

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño
Tendencias

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las siete maravillas del mundo

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las mellizas Abraham siguen haciendo historia en el remo tras inscribirse en las semifinales del Mundial de Shanghái
El Deportivo

Las mellizas Abraham siguen haciendo historia en el remo tras inscribirse en las semifinales del Mundial de Shanghái

Por la falta de Carabineros: el Mundial Sub 20 golpea a los Cóndores y los deja sin aforo completo en la final ante Samoa

Un empate que se festeja en Liverpool: el Arsenal rescata un punto ante el Manchester City en la agonía

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Bullicio y serenidad
Cultura y entretención

Bullicio y serenidad

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Reportan que alrededor de 120 mil automóviles “chutos” ingresan por año a Bolivia
Mundo

Reportan que alrededor de 120 mil automóviles “chutos” ingresan por año a Bolivia

Gobierno afgano responde a Trump y descarta entrega de base aérea de Bagram a Estados Unidos: “No es posible”

“Están recompensando al terrorismo”: Netanyahu critica reconocimiento de Reino Unido, Australia y Canadá al Estado Palestino

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención