Un empate que se festeja en Liverpool: el Arsenal rescata un punto ante el Manchester City en la agonía

En esta oportunidad, no hubo vencedor entre maestro y pupilo. El Manchester City no logró sostener los embates del Arsenal, que rescató un empate sobre la hora en Emirates. Mikel Arteta le igualó a Pep Guardiola en la agonía, pero cede terreno en la pelea por la Premier League.

Los Gunners se adueñaron de la posesión rápidamente. Fue una hegemonía notoria, con distribuciones largas, aunque sin mucha profundidad. No había desespero para llegar a la portería visitante.

La presión alta fue un factor a la hora de complicar al City y recuperar rápido para volver a iniciar una larga tenencia. Sin embargo, el primer golpe fue de los de Guardiola.

Erling Haaland (9′) bajó y con un pivoteo logró saltar la línea alta de presión. Reijnders encaró desde su propia mitad y llegó hasta la entrada del área rival, en un contragolpe letal. El noruego, que había iniciado todo, llegó para definir. Quedó mano a mano con David Raya y definió como acostumbra.

El Arsenal sintió la anotación. El dominio dejó de ser evidente y el City se asentó en el campo. Comenzó a ser un duelo de fuerzas parejas, casi una partida de ajedrez. Cualquier error podía ser fatal para ambas escuadras.

El Arsenal no encontró la llave

El Arsenal fue poco a poco recuperando la tenencia, pero el City le cerró los caminos. Un ordenado cuadro Citizen se plantó y aumentó la intensidad a la hora de defender. No tuvo problemas en ceder la pelota, algo impropio en los equipos de Guardiola. Se resguardó y buscó hacer daño mediante transiciones rápidas. Los Gunners presionaron, pero no lograron nada más que aproximaciones.

Los Gunners siguieron en la misma línea en el complemento. Los ingresos de Saka y Eze fueron clave. Los punzantes atacantes tuvieron efecto inmediato.

Por momentos, parecía que el City estaba dormido, sometido ante los embates locales, pero también tuvo momentos de respuesta con intensos contragolpes. No obstante, la tónica fue la misma durante el segundo tiempo: el Arsenal encerrando en su propia área a los Citizens, aunque sin ocasiones manifiestas de gol.

Hubo recurrentes intentos, pero no llegaban a buen puerto. Cuando el cuadro londinense parecía quedarse sin nada, vino el empate. En los descuentos, Eze se sacó del sombrero una precisa habilitación para Gabriel Martinelli (90+3′), que controló a las espaldas de la zaga y definió por sobre Donnarumma. Golazo del brasileño.

Arteta se convirtió en el primer entrenador que consigue cinco partidos invicto por liga ante Guardiola. Con este resultado, el Manchester City se estancó en la novena posición, con siete unidades. El Arsenal, en tanto, cedió terreno en su pelea por la Premier League, pero sigue en el segundo lugar, con 10 puntos. El Liverpool (15), con canasta perfecta, lidera el certamen inglés.