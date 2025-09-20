SUSCRÍBETE
El Deportivo

Pep Guardiola: “Si mi amigo Arteta gana el título con el Arsenal, solo será por lo que ha gastado”

El DT del Manchester City abordó, fiel a su estilo, la millonaria inversión de los Gunners y del Liverpool esta temporada.

 
Pep Guardiola se enfrentará nuevamente con Mikel Arteta. JASON CAIRNDUFF

Una particular rueda de prensa tuvo Pep Guardiola en la antesala de su visita de este domingo (08.30) al Arsenal, uno de los fuertes candidatos a ganar la Premier League. En ese sentido se mostró irónico al ser consultado por las críticas ante la gran inversión en fichajes que siempre hace su equipo.

A pesar de eso, los ciudadanos solo han sacado seis de 12 puntos en este inicio de campaña, por lo que el duelo en el Emirates Stadium al Arsenal asoma como fundamental para recuperar terreno.

En esa línea, Pep fue sarcástico al referirse a los millones de los planteles. “Solo quiero decir a mi amigo Mikel Arteta que si gana el título será solo por lo que ha gastado, no porque haya trabajado mucho. Como el Liverpool. Si Arne (Slot) gana otra vez, será porque ha gastado mucho dinero, ¿verdad? Porque no solo pasa cuando lo hace el Manchester City, ¿cierto?”, lanzó.

“Cada club puede hacer lo que quiera y sé que el trato ha sido diferente, pero si ellos quieren gastar eso es porque pueden y está bien. Solo puedo decir que han sido inteligentes. Han gastado lo que ellos pueden para competir en la Premier League y en Europa y han conseguido llegar a ese nivel”, complemento, ya más serio.

En ese sentido, alabó a su rival. “Cada año el Arsenal ha ido mejorando. El año pasado en Europa dieron un gran paso adelante y para mí son el equipo más sólido. No cometen errores atrás. Tienen velocidad arriba y además utilizan muy bien las jugadas de estrategia, pero lo sabemos. Cada equipo es mejor y mejor”, declaró.

Asimismo, recordó la goleada 5-1 sufrida la temporada anterior contra los Gunners: “Ese partido empezamos como tantas otras veces el año pasado. Aunque no jugamos mal, los últimos 15-20 minutos fueron un desastre. Nos olvidamos de lo que teníamos que hacer y después de eso fue muy fácil para el Arsenal. Este es un equipo increíble, uno de los mejores en Europa. Quiero que seamos nosotros también un mejor equipo que la temporada pasada, especialmente en los últimos 20-25 minutos”, detalló.

La respuesta de Arteta

Mikel Arteta fue asistente de Guardiola antes de fichar por el Arsenal en 2019. El entrenador se refirió a su colega y le regaló nutridos elogios. “Lo que se demanda a sí mismo, sus estándares, su deseo de ganar... Siempre saca lo mejor de la gente. Es, de largo, el mejor entrenador del mundo y siempre lo he dicho”, planteó.

El Arsenal llega con el aliciente de vencer al Athletic Club de Bilbao en su debut en la Champions y después de ganar tres de cuatro encuentros en la Premier League.

Mikel Merino y Viktor Gyökeres, que sufrieron sendos golpes en la cabeza contra el Athletic estarán a disposición, pero aún siguen en duda Martin Odegaard, Bukayo Saka y William Saliba.

