SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El Manchester United sale a flote y vence a un irreconocible Chelsea

Los Red Devils vencieron por 2-1 a los Blues en un acontecido encuentro. Bruno Fernandes y Casemiro anotaron para los locales, mientras que Chalobah descontó. En tanto, el arquero Robert Sánchez complicó a la visita al irse expulsado en el inicio del encuentro. El volante brasileño también vio la roja en el final del primer tiempo.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
El Manchester United se impuso sobre el Chelsea. Foto: @ManUtd (X).

El Manchester United recupera sensaciones. El elenco dirigido por Ruben Amorim se impuso por 2-1 sobre el Chelsea en Old Trafford, sumó su segunda victoria en la Premier League y se alejó de los puestos del descenso. Unos irreconocibles Blues tardaron en reaccionar.

Los Red Devils sorprendieron presionando alto, complicando la salida del cuadro londinense, que se vio encerrado en su propia área.

Tras un par de aproximaciones, vino una jugada trascendental Un pelotazo fue pivoteado por Sesko y Mbeumo quedó mano a mano. El camerunés eludió a Robert Sánchez y el español lo bajó en la entrada del área, siendo expulsado.

Los londinenses se quedaron con uno menos a los 5 minutos, lo que provocó la salida del joven Estevao por el meta Filip Jorgensen, además del ingreso del central Tosin Adarabioyo por Pedro Neto.

Un complicado Chelsea tuvo que reordenarse, pero no logró resistir los embates de los Red Devils. A los 14′, llegó la apertura de la cuenta con un tanto de Bruno Fernandes, que conectó un cabezazo de Patrick Dorgu.

La superioridad de los locales era abismal, mientras que la visita mostró una irreconocible versión. A los 20′, Enzo Maresca decidió volver a mover la pizarra para agrupar gente en la mitad de la cancha, sacando a Cole Palmer por Andrey Santos. Con un oscuro panorama y más de la mitad del partido por delante, a los Blues les quedó una única ventana de cambios.

Una tardía reacción

El United fue protagonista, hegemonizando la posesión del balón con distribuciones largas. No se desesperó a la hora de elaborar y poco a poco fue construyendo, aunque sin la profundidad del principio. La respuesta del técnico italiano tuvo su impacto en la defensa, pero se quedó sin opciones a la hora de atacar.

Sin embargo, al 37’, vino el segundo tanto tras un error de la zaga al despejar en un tiro de esquina. Shaw se impuso en el área y un solitario Casemiro arremetió para marcar de cabeza.

No obstante, el brasileño pasó de héroe a villano tras ser expulsado en el cierre del primer tiempo, nivelando los números. El volante cortó una acción prometedora en la mitad de la cancha y vio la segunda amarilla, abriendo el segundo tiempo un partido que estaba completamente controlado.

El trámite cambió en el complemento. El Chelsea se metió en el juego, mientras que el United resignó la tenencia y se resguardó. Buscó sostener el resultado ante los londinenses, que se empezaron a acercar poco a poco.

Wesley Fofana, de cabeza, parecía descontar en el 64′, pero el gol fue anulado por una evidente posición de adelanto. Pese a sus intentos, a los Blues les costaba generar ocasiones claras.

Finalmente, en el 80′ llegó el descuento gracias a un centro de Reece James y un testarazo de Trevoh Chalobah. Sin embargo, a pesar de los embates en el cierre, no fue suficiente para conseguir el empate. La reacción fue tardía.

Con este resultado, el Manchester United consiguió su segunda victoria en la Premier League y escaló a la novena posición, con siete unidades. En tanto, el Chelsea sumó su primera derrota y se estancó en el sexto puesto, con ocho puntos.

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalPremier LeagueManchester UnitedChelsea

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Casa Blanca niega que Trump haya ejercido presión para suspender programa de Jimmy Kimmel

Lluvias afectan a fondas en el Parque Alejo Barrios: se reabrirían tras retiro de barro

Milei se reunirá con Trump este martes en medio de negociaciones para préstamo de EE.UU.

Hamas publica imagen de 48 rehenes y advierte que la ofensiva contra Franja de Gaza pone en peligro sus vidas

Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”

Amenaza de lluvias en la RM: Santiago descarta suspensión de fondas en el Parque O’Higgins este sábado

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

4.
Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

5.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Lluvias afectan a fondas en el Parque Alejo Barrios: se reabrirían tras retiro de barro
Chile

Lluvias afectan a fondas en el Parque Alejo Barrios: se reabrirían tras retiro de barro

Amenaza de lluvias en la RM: Santiago descarta suspensión de fondas en el Parque O’Higgins este sábado

El itinerario del Presidente Boric para su última intervención ante Naciones Unidas en Nueva York

Milei se reunirá con Trump este martes en medio de negociaciones para préstamo de EE.UU.
Negocios

Milei se reunirá con Trump este martes en medio de negociaciones para préstamo de EE.UU.

China dice que respeta la voluntad corporativa de TikTok y pide a EE.UU. un entorno empresarial justo

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

En vivo: los Cóndores chocan en el repechaje ante Samoa por un cupo al Mundial de Rugby 2027
El Deportivo

En vivo: los Cóndores chocan en el repechaje ante Samoa por un cupo al Mundial de Rugby 2027

El Manchester United sale a flote y vence a un irreconocible Chelsea

El Niño Maravilla tenía la llave: Alexis Sánchez vuelve al gol tras 537 días y le da un triunfo clave al Sevilla

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años
Cultura y entretención

Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años

Reseña de libros: de Manuel Rojas a Julieta Correa

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

La Casa Blanca niega que Trump haya ejercido presión para suspender programa de Jimmy Kimmel
Mundo

La Casa Blanca niega que Trump haya ejercido presión para suspender programa de Jimmy Kimmel

Hamas publica imagen de 48 rehenes y advierte que la ofensiva contra Franja de Gaza pone en peligro sus vidas

Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención