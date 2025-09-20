El Manchester United sale a flote y vence a un irreconocible Chelsea

El Manchester United recupera sensaciones. El elenco dirigido por Ruben Amorim se impuso por 2-1 sobre el Chelsea en Old Trafford, sumó su segunda victoria en la Premier League y se alejó de los puestos del descenso. Unos irreconocibles Blues tardaron en reaccionar.

Los Red Devils sorprendieron presionando alto, complicando la salida del cuadro londinense, que se vio encerrado en su propia área.

Tras un par de aproximaciones, vino una jugada trascendental Un pelotazo fue pivoteado por Sesko y Mbeumo quedó mano a mano. El camerunés eludió a Robert Sánchez y el español lo bajó en la entrada del área, siendo expulsado.

Los londinenses se quedaron con uno menos a los 5 minutos, lo que provocó la salida del joven Estevao por el meta Filip Jorgensen, además del ingreso del central Tosin Adarabioyo por Pedro Neto.

Un complicado Chelsea tuvo que reordenarse, pero no logró resistir los embates de los Red Devils. A los 14′, llegó la apertura de la cuenta con un tanto de Bruno Fernandes, que conectó un cabezazo de Patrick Dorgu.

La superioridad de los locales era abismal, mientras que la visita mostró una irreconocible versión. A los 20′, Enzo Maresca decidió volver a mover la pizarra para agrupar gente en la mitad de la cancha, sacando a Cole Palmer por Andrey Santos. Con un oscuro panorama y más de la mitad del partido por delante, a los Blues les quedó una única ventana de cambios.

Una tardía reacción

El United fue protagonista, hegemonizando la posesión del balón con distribuciones largas. No se desesperó a la hora de elaborar y poco a poco fue construyendo, aunque sin la profundidad del principio. La respuesta del técnico italiano tuvo su impacto en la defensa, pero se quedó sin opciones a la hora de atacar.

Sin embargo, al 37’, vino el segundo tanto tras un error de la zaga al despejar en un tiro de esquina. Shaw se impuso en el área y un solitario Casemiro arremetió para marcar de cabeza.

No obstante, el brasileño pasó de héroe a villano tras ser expulsado en el cierre del primer tiempo, nivelando los números. El volante cortó una acción prometedora en la mitad de la cancha y vio la segunda amarilla, abriendo el segundo tiempo un partido que estaba completamente controlado.

El trámite cambió en el complemento. El Chelsea se metió en el juego, mientras que el United resignó la tenencia y se resguardó. Buscó sostener el resultado ante los londinenses, que se empezaron a acercar poco a poco.

Wesley Fofana, de cabeza, parecía descontar en el 64′, pero el gol fue anulado por una evidente posición de adelanto. Pese a sus intentos, a los Blues les costaba generar ocasiones claras.

Finalmente, en el 80′ llegó el descuento gracias a un centro de Reece James y un testarazo de Trevoh Chalobah. Sin embargo, a pesar de los embates en el cierre, no fue suficiente para conseguir el empate. La reacción fue tardía.

Con este resultado, el Manchester United consiguió su segunda victoria en la Premier League y escaló a la novena posición, con siete unidades. En tanto, el Chelsea sumó su primera derrota y se estancó en el sexto puesto, con ocho puntos.