El Deportivo

El Derbi de Manchester se tiñe de celeste: el City sale de su complejo presente con una goleada que hunde al United

Los de Guardiola arrasaron con un 3-0 ante los Diablos Rojos, gracias a un tanto de Phil Foden y un doblete de Erling Haaland. Con esta victoria, los Ciudadanos cortaron la racha de dos derrotas consecutivas que acumulaban en la Premier League, mientras que los de Old Trafford cayeron al puesto 13 de la tabla.

Vicente González
Erling Haaland marcó un doblete en la goleada del Manchester City sobre el United.

El Derbi vuelve a ser propiedad del Manchester City. Luego de cuatro partidos sin saber de triunfos en la rivalidad más emblemática de los equipos mancunianos (contando Copa FA y Community Shield), los Ciudadanos derrotaron por 3-0 al Manchester United, en el Etihad Stadium y los hundieron en la zona baja de la Premier League.

Con esta dura caída, la versión 2025 de los Diablos Rojos no es capaz de despegar, pese a haber gastado 240 millones de euros en la contratación de tres delanteros durante este mercado de pases (Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo).

Goleada en Etihad

Por primera vez en muchos años, el Clásico de Manchester enfrentaba a los dos equipos de la ciudad con contextos deportivos similares. El City, lejos de tener un inicio perfecto en esta temporada, apenas registraba una victoria en tres compromisos disputados. Panorama similar al del United, que tenía la misma cantidad de triunfos y un empate más.

En términos de puntaje ambos elencos no habían logrado despegar a cabalidad. Sin embargo, en el arranque del partido, sí se exhibieron algunas diferencias notorias en cuanto al rendimiento. De entrada, los Ciudadanos fueron punzantes ante una última línea pasiva de los de Ruben Amorim. Apenas a los 15 segundos llegó la primera advertencia, con una gran jugada elaborada entre Jérémy Doku y Erling Haaland, que finalizó con un remate ancho del noruego.

La faceta creativa del extremo belga ya daba cuenta de que podía ser la llave que abriera el cerrojo de la férrea defensa de los Diablos Rojos. Así, a los 17′, Doku se filtró en el área con una conducción rápida y asistió a Phil Foden, que marcó el 1-0 con un cabezazo letal.

La anotación del futbolista inglés llevó al United a proponer un poco más. No tenía sentido seguir refugiado para seguir cediendo espacio a las incursiones del tridente ofensivo del City. En esa dinámica, precisamente, la visita tuvo una llegada clara: a los 32′, Benjamin Sesko exigió el achique de Gianluigi Donnarumma, que tuvo su estreno en la portería tras abandonar al París Saint Germain.

Sin embargo, los intentos de los Diablos Rojos por adentrarse en territorio rival fracasaron rápidamente en el inicio del complemento. Tan solo a los 52′, Doku se asoció nuevamente con Haaland y, esta vez, el nórdico no perdonó al guardameta Altay Bayindir, con un certero picotón.

El asedio de los celestes prosiguió en los instantes posteriores. Tan solo tres minutos después de la segunda diana, Haaland estuvo ante la posibilidad latente de convertir el doblete, pero la falló de manera increíble al estrellar el esférico en el vertical. En el rebote, en tanto, Bernardo Silva también dilapidó la ocasión.

Pero el rendimiento del Androide tenía preparado más dolores de cabeza para Amorim y compañía. A los 68′, un mal toque de Harry Maguire en campo rival dejó servido el contraataque para los de Guardiola. Allí, Silva tocó al espacio con el noruego (que partió habilitado desde atrás de la línea que marca la mitad de cancha), y el ex Borussia Dortmund definió ajustado en el mano a mano.

Si bien el United intentó generar algo de peligro mediante las llegadas de Mbeumo (el camerunés tuvo tres remates totales sobre la humanidad de Donnarumma), el marcador no se movió. Fue una aplastante goleada que saca al Manchester City de la negativa racha de dos derrotas consecutivas y que lo ubica en la octava casilla de la Premier League con seis puntos. En la próxima fecha se enfrentan en un atractivo duelo contra el Arsenal, en Londres.

El conjunto de Old Trafford, por su lado, solo suma decepciones. Se quedó con cuatro unidades, en el puesto 13 de la tabla de posiciones. Por ahora mira muy de lejos al Liverpool, su máximo rival en Inglaterra, que tiene canasta perfecta (12 de 12) y es el líder absoluto de la competición isleña. Para lavar heridas, se medirán el próximo fin de semana frente al Chelsea, en condición de local.

