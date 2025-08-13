SUSCRÍBETE
El Deportivo

Terremoto en el PSG: el conflicto entre Luis Enrique y Donnarumma que sacude al campeón de Europa

El portero italiano escribió una carta con tintes de despedida después de ser marginado por el técnico español.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: @PSG / Instagram.

Gianluigi Donnarumma no lo pasa bien en Francia. El portero del Paris Saint-Germain escribió una sentida carta, con tintes de despedida, explicando su actual situación en el equipo después de ser marginado por Luis Enrique.

La decisión del técnico se debe a la negativa del guardameta italiano de renovar su contrato que está vigente hasta 2026. El Español señaló que de cara a la próxima temporada necesita “un portero con características diferentes”.

En la misiva, el italiano señala que “espero tener la oportunidad de mirar una vez más a los ojos a los aficionados del Parque de los Príncipes y despedirme como es debido. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y su afecto significan el mundo para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, de las noches mágicas y de ustedes que me hicieron sentir como en casa”.

“Desde el primer día que llegué, lo di todo -dentro y fuera del campo- para ganarme un puesto y defender la portería de París Saint-Germain. Desgraciadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado”, continuó.

El seleccionado italiano también le dedicó palabras al plantel. “A mis compañeros de equipo -mi segunda familia- gracias por cada batalla, cada risa, cada momento que hemos compartido. Siempre serán mis hermanos”.

Jugar para este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor. Gracias, París”, cerró Donnarumma.

Evaluando acciones legales

Por su parte, Enzo Raiola, representante del arquero, asegura que la determinación de marginar a Donnarumma no es una idea de Luis Enrique, sino de la directiva del PSG.

Estoy conmocionado: cuatro años de respeto y grandes resultados se han derrumbado en estos diez días. Corren el riesgo de borrar todo lo que hemos logrado con el PSG. Llegar al punto de dejarlo ir después de lo que ha hecho por el club es una enorme falta de respeto”, expresó en diálogo con Sky Sport.

“Si se habló de renovación significaba que Gianluigi formaba parte de los planes de futuro del PSG. No creo que el entrenador hubiera podido cambiar de opinión en un mes. Esto es lo que más me entristece y me tranquiliza, porque a estas alturas es mejor no haber renovado el contrato”, apuntó.

“La situación se alargó así porque el PSG planteó unas exigencias distintas a las del contrato de Gigio, que al final incluso aceptó condiciones más bajas porque estaba contento allí. Entre marzo y abril, la situación cambió de nuevo y decidimos poner todo en pausa. Volvimos a hablar antes del Mundial y confirmaron que las condiciones no cambiarían, y les dije que Gigio iba a quedarse en París con su contrato expirando. No esperábamos lo que ha sucedido en los últimos 10 días”, detalló el agente.

Por último, aseguró que evalúan iniciar acciones legales contra el PSG: “En los próximos días comprenderemos mejor lo que tengan que decir, pero haré lo mismo con mis abogados. Incluso desde una perspectiva de imagen, tendremos que adoptar las posturas adecuadas para determinar cómo proceder y cómo interactuar con el club”, cerró Enzo Raiola.

FútbolPSGLuis EnriqueGianluigi Donnarumma

