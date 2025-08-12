SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Roberto Tobar explica su visita a Colo Colo y anuncia al árbitro del clásico ante la UC

El líder de los árbitros se reunió con la dirigencia del Cacique para detallarle la metodología de trabajo de los jueces.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Roberto Tobar visitó a Colo Colo y también lo hará con el resto de los clubes. Andres Perez

Colo Colo tuvo una importante visita la tarde de este martes. Se trató de Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros, quien se reunió con las principales autoridades de club, para explicar la metodología de trabajo y que los planteles entiendan cómo se desempeñan.

“Bueno, esta reunión fue pactada en el seminario que se realizó en Viña del Mar, donde nosotros como Comisión Arbitral hicimos una presentación delante de todos los clubes y pusimos a disposición una serie de inducciones para todos los dirigentes, presidentes y distintos directorios de cada equipo para darles a entender también la línea de interpretación que nosotros tenemos como arbitraje y diluciar también algunas dudas técnicas que ellos puedan tener”, comenzó señalando.

El líder del referato chileno abordó las duras críticas que han efectuado los albos sobre el cometido de los jueces en los últimos partidos. “En ese sentido fuimos bastante claros con una serie de situaciones que mostramos de análisis, no solamente situaciones de Colo Colo, sino que de situaciones que han ocurrido durante el torneo para que vayan entendiendo cómo se decide, cómo trabaja el VAR”, manifestó.

“Queremos dar esa tranquilidad no solamente a Colo Colo, la idea es poder estar, así como lo dijimos en Viña del Mar, en todos los clubes para así dar una línea transversal por todos los equipos y que tengan más claras las decisiones que tomamos semana a semana”, argumentó.

En ese contexto, insistió en que estas exposiciones son positivas para mostrar su cometido. “Nos ayuda también un poco a transparentar el modelo de trabajo que nosotros tenemos con los árbitros, cómo son los entrenamientos de análisis de video, los trabajos prácticos, las reuniones que tenemos de forma individual, colectiva, con ellos. Entonces también es importante mostrar lo que hace el árbitro para poder llegar el fin de semana a dirigir”, resaltó.

También abordó las críticas de los jugadores y cuerpo técnico de Colo Colo y les restó dramatismo. “No nos centramos netamente en jugadores específicos, sino que también son declaraciones que las hacen todos los jugadores de distintos clubes, que también nos ayudan a poder mejorar en algunas circunstancias. Siempre nosotros somos bien críticos y nos ayuda también alguna crítica constructiva que puedan realizar para poder así mejorar. Pero la idea de hacer este tipo de reuniones nos ayuda también a acercarnos un poco más a todos los clubes, que es la idea del cuerpo arbitral”, valoró.

Tobar anunció que estas rondas serán con todos los clubes y que comenzará con las dirigencias respectivas, a quienes también se les presentará el plan de trabajo con las series menores. “Para nosotros también es importante hacer una inducción a todo el fútbol formativo de todos los equipos del fútbol chileno, porque creemos que también es importante apuntar al desarrollo, a las líneas de interpretación y también en el aspecto disciplinario de todos los jóvenes deportistas que podemos tener en algún futuro muy próximo”, subrayó.

Juez designado

Al ser consultado sobre el momento del arbitraje chileno. “Son situaciones de partidos puntuales donde no fueron muy favorables para los árbitros, no fueron decisiones muy certeras, muy buenas, y eso también nos complica y tratamos de mejorar y que no vuelvan a ocurrir esos errores que fueron tan garrafales. La idea es ir mejorando, lo estamos haciendo, estamos trabajando con nuestro equipo arbitral, tengo mucha confianza en ellos, tengo árbitros que ya tienen mucha experiencia y también tengo árbitros muy jóvenes que vienen muy fuertes también”, resaltó.

Asimismo, aprovechó de anunciar quién será el árbitro del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el estadio Monumental. “Hoy día a las 3 de la tarde ya fue designado Cristián Garay, en el VAR vamos a tener a Gastón Philippe, así que estamos muy confiados. Hemos trabajado muy bien con este equipo y con todos los equipos que van a dirigir este fin de semana y creemos que estamos levantando, que fueron situaciones puntuales donde nos equivocamos”, indicó.

Junto con ello, elogió la temporada de Garay: “Es un árbitro que ha tenido un muy buen año, viene de dirigir dos partidos en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, ahora está dirigiendo Copa Libertadores de América, así que va a venir en un buen nivel y tenemos mucha confianza en que va a ser un gran partido el fin de semana”.

Más sobre:FútbolLiga de PrimeraRoberto TobarANFPColo ColoUniversidad CatólicaUC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Minsal en alerta por bajas coberturas en vacuna contra sarampión: segunda dosis alcanza solo un 65,7%

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo

Trump baja las expectativas a cumbre con Putin en Alaska mientras las fuerzas rusas avanzan en Ucrania y Kiev teme una nueva ofensiva

Nuevos descuelgues en favor de Kast complican a Chile Vamos y ponen presión a la candidatura de Matthei

“Ruta distinta” de campaña: Jara notifica que se restará de foros y ficha a jefa de gabinete de Vallejo

Oficialismo desoye a Boric y a Jara y se divide en dos listas parlamentarias

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Nuevos descuelgues en favor de Kast complican a Chile Vamos y ponen presión a la candidatura de Matthei
Chile

Nuevos descuelgues en favor de Kast complican a Chile Vamos y ponen presión a la candidatura de Matthei

“Ruta distinta” de campaña: Jara notifica que se restará de foros y ficha a jefa de gabinete de Vallejo

Oficialismo desoye a Boric y a Jara y se divide en dos listas parlamentarias

Las declaraciones de los gerentes de Santander y BancoEstado en juicio por tarifas, y el cruce de los abogados
Negocios

Las declaraciones de los gerentes de Santander y BancoEstado en juicio por tarifas, y el cruce de los abogados

Kast y Matthei prometen fuerte recorte del gasto público y Jara anticipa los tres ejes de su programa

Unidad de crimen organizado del SII presenta denuncia por robo de salmón y prepara nuevas acciones

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial
Tendencias

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Fernanda Labraña y Antonia Vergara consiguen un triunfal debut en el primer W15 de Santiago
El Deportivo

Fernanda Labraña y Antonia Vergara consiguen un triunfal debut en el primer W15 de Santiago

En vivo: Peñarol de Cortés está enfrentando a Racing de Arias por los octavos de final de la Copa Libertadores

Roberto Tobar explica su visita a Colo Colo y anuncia al árbitro del clásico ante la UC

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”
Cultura y entretención

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Hablan los actores de la precuela de Outlander: “Es una alegría enorme poder formar parte de un universo tan querido”

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España
Mundo

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España

Envían a prisión preventiva a la esposa del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol por corrupción

La Casa Blanca confirma que cumbre entre Trump y Putin será en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos