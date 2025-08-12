Roberto Tobar explica su visita a Colo Colo y anuncia al árbitro del clásico ante la UC

Colo Colo tuvo una importante visita la tarde de este martes. Se trató de Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros, quien se reunió con las principales autoridades de club, para explicar la metodología de trabajo y que los planteles entiendan cómo se desempeñan.

“Bueno, esta reunión fue pactada en el seminario que se realizó en Viña del Mar, donde nosotros como Comisión Arbitral hicimos una presentación delante de todos los clubes y pusimos a disposición una serie de inducciones para todos los dirigentes, presidentes y distintos directorios de cada equipo para darles a entender también la línea de interpretación que nosotros tenemos como arbitraje y diluciar también algunas dudas técnicas que ellos puedan tener”, comenzó señalando.

El líder del referato chileno abordó las duras críticas que han efectuado los albos sobre el cometido de los jueces en los últimos partidos. “En ese sentido fuimos bastante claros con una serie de situaciones que mostramos de análisis, no solamente situaciones de Colo Colo, sino que de situaciones que han ocurrido durante el torneo para que vayan entendiendo cómo se decide, cómo trabaja el VAR”, manifestó.

“Queremos dar esa tranquilidad no solamente a Colo Colo, la idea es poder estar, así como lo dijimos en Viña del Mar, en todos los clubes para así dar una línea transversal por todos los equipos y que tengan más claras las decisiones que tomamos semana a semana”, argumentó.

En ese contexto, insistió en que estas exposiciones son positivas para mostrar su cometido. “Nos ayuda también un poco a transparentar el modelo de trabajo que nosotros tenemos con los árbitros, cómo son los entrenamientos de análisis de video, los trabajos prácticos, las reuniones que tenemos de forma individual, colectiva, con ellos. Entonces también es importante mostrar lo que hace el árbitro para poder llegar el fin de semana a dirigir”, resaltó.

También abordó las críticas de los jugadores y cuerpo técnico de Colo Colo y les restó dramatismo. “No nos centramos netamente en jugadores específicos, sino que también son declaraciones que las hacen todos los jugadores de distintos clubes, que también nos ayudan a poder mejorar en algunas circunstancias. Siempre nosotros somos bien críticos y nos ayuda también alguna crítica constructiva que puedan realizar para poder así mejorar. Pero la idea de hacer este tipo de reuniones nos ayuda también a acercarnos un poco más a todos los clubes, que es la idea del cuerpo arbitral”, valoró.

Tobar anunció que estas rondas serán con todos los clubes y que comenzará con las dirigencias respectivas, a quienes también se les presentará el plan de trabajo con las series menores. “Para nosotros también es importante hacer una inducción a todo el fútbol formativo de todos los equipos del fútbol chileno, porque creemos que también es importante apuntar al desarrollo, a las líneas de interpretación y también en el aspecto disciplinario de todos los jóvenes deportistas que podemos tener en algún futuro muy próximo”, subrayó.

Juez designado

Al ser consultado sobre el momento del arbitraje chileno. “Son situaciones de partidos puntuales donde no fueron muy favorables para los árbitros, no fueron decisiones muy certeras, muy buenas, y eso también nos complica y tratamos de mejorar y que no vuelvan a ocurrir esos errores que fueron tan garrafales. La idea es ir mejorando, lo estamos haciendo, estamos trabajando con nuestro equipo arbitral, tengo mucha confianza en ellos, tengo árbitros que ya tienen mucha experiencia y también tengo árbitros muy jóvenes que vienen muy fuertes también”, resaltó.

Asimismo, aprovechó de anunciar quién será el árbitro del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el estadio Monumental. “Hoy día a las 3 de la tarde ya fue designado Cristián Garay, en el VAR vamos a tener a Gastón Philippe, así que estamos muy confiados. Hemos trabajado muy bien con este equipo y con todos los equipos que van a dirigir este fin de semana y creemos que estamos levantando, que fueron situaciones puntuales donde nos equivocamos”, indicó.

Junto con ello, elogió la temporada de Garay: “Es un árbitro que ha tenido un muy buen año, viene de dirigir dos partidos en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, ahora está dirigiendo Copa Libertadores de América, así que va a venir en un buen nivel y tenemos mucha confianza en que va a ser un gran partido el fin de semana”.