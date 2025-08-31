“No soy Messi, no volveré a hacer que ganemos una y otra vez”: la dura reacción de Rodri tras nueva derrota del City

Manchester City está en crisis. La derrota ante Brighton & Hove Albion por 2-1, la segunda en los tres primeros partidos de la Premier League, provocó encendidas reacciones tras el partido.

Uno de los que descargó su furia frente a este traspié fue el mediocampista español Rodri, una de las piezas clave del equipo de Josep Guardiola, jugador que se perdió casi toda la pasada temporada por una lesión.

“Esto es decepcionante. Somos el Manchester City y venimos a ganar. Pero esta es nuestra realidad, hace mucho que no estamos a nuestro nivel. La única manera de remontar es mirarnos a nosotros mismos. Esa es la realidad. Creo que empezamos bien el partido, pero en la segunda parte bajamos un poco el ritmo, nos presionaron, cometimos dos errores garrafales y perdimos 2-1”, dijo el Balón de Oro de 2024 a la transmisión oficial del partido.

Asimismo, el enfurecido hispano agregó que “nos falta el nivel. Llámalo como quieras, es cuestión del equipo, de los cambios; claro que los nuevos jugadores tienen que adaptarse; cuando cambias tanto el equipo es difícil. Tenemos que reflexionar y darnos cuenta de que esta no es la manera de lograr las cosas. Llegamos al parón internacional, despejamos la mente y volveremos más fuertes”.

Fuertes críticas

Pero los cuestionamientos del exjugador de Atlético de Madrid y Villarreal no solo quedaron en cuestiones técnicas. Cuando fue consultado su grado de responsabilidad en el juego, como uno de los mejores jugadores del planeta, el hispano verdaderamente estalló con una singular analogía.

“Yo no soy Messi. No voy a volver y hacer que el equipo gane una y otra vez, esto es un trabajo colectivo. Cuando gané en el pasado, necesité a todos mis compañeros. Sin duda, tengo que recuperar mi mejor nivel. No es porque yo vuelva es que vamos a ganar. Acá somos todos. Es un deporte colectivo. Ojalá después del parón lo hagamos mucho mejor”.

También tuvo duros comentarios hacia los hinchas. Sobre si la gente no debería dar mucha importancia a las derrotas consecutivas, al principio de la temporada, Rodri fue aún más duro

“Para ser sincero, me da igual. Que los hinchas piensen lo que quiera. Nos centramos solo en nosotros. Trabajamos al máximo. Luego hablamos al final de la temporada”, aseguró el español.