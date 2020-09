Manuel Pellegrini: “Penal, expulsión, el VAR y el Real Madrid juntos es demasiado"

Manuel Pellegrini no quedó contento luego de la derrota del Real Betis por 2-3 ante el Real Madrid. El ingeniero comentó sobre el encuentro, manifestándose enojado por los cobros arbitrales que, según él, beneficiaron al cuadro de la capital española.

“Jugar contra el Real Madrid, contra el VAR, contra las expulsiones y contra los penales es muy difícil”, expresó el Ingeniero. “Toda la justicia hoy ha ido de parte del Real Madrid”, añadió el técnico cuyo equipo se vio perjudicado por el penal que cobró el juez del encuentro por aviso desde la sala de videoarbitraje y que Sergio Ramos convirtió en el gol definitivo.

“Fuimos muy superiores al Real Madrid durante el primer tiempo, metimos dos goles y tuvimos tres ocasiones clarísimas. Un segundo tiempo más igualado, y luego con el penalti, la expulsión y jugando tanto tiempo con uno menos no es valuable. Penalti, expulsión, el VAR y el Real Madrid juntos es demasiado”, complementó el chileno.

Pero no solo del partido comentó el entrenador. Además se refirió a la ausencia de Claudio Bravo, quien fue descartado sorpresivamente antes del inicio del juego. “Tuvo una pequeña distensión en la rodilla, a ver si se recupera 100%, pero la actuación de Joel me dejó absolutamente conforme, no tuvo ninguna responsabilidad. Pero vamos a evaluar a Cluadio antes del próximo partido”, expresó Pellegrini.