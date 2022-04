Nadal vuelve a entrenar luego de un mes sin pisar una cancha: ilusiona con su presencia en la gira de arcilla

Rafael Nadal por fin muestra sus avances tras la lesión que sufrió en su costilla derecha durante el torneo Indian Wells. El español sigue en los plazos normales de recuperación y se espera que pueda disputar los torneos de Roma y Roland Garros. Hoy entrenó por primera vez tras un parón de un mes.

“Hoy, tras 4 semanas sin pisar una pista de tenis, primer entrenamiento suave. Qué ilusión volver a pisar la tierra!”, posteó el balear en sus redes sociales. Una simple frase que ilusiona a los miles de fanáticos que tiene alrededor del mundo. Con este primer paso, todos esperan que más pronto que tarde, Nadal pueda volver a la actividad.

Cabe recordar que durante las semifinales de Indian Wells ante Carlos Alcaraz, sintió unas molestias que lo hicieron pedir la asistencia médica varías veces. Pese a ganar quedó tocado y en la final ante Taylor Fritz no pudo competir al nivel que venía mostrando. En la conferencia de prensa comentaría que “se le hacía muy difícil respirar mientras jugaba”.

Fue así que el 22 de marzo, tras unas pruebas médicas que se realizó en Barcelona, que se informó que el ganador de 21 Grand Slam sufría “una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo”. Una lesión dolorosa y que lo obligaba a parar por un periodo entre cuatro y seis semanas, según lo que informó su doctor, Ángel Ruiz-Cotorro.

En aquella oportunidad Nadal se mostró dolido, pero optimista. “No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan bueno, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación”, comentó al conocer el alcance de la lesión.

Producto de esta situación, el tenista de Manacor ha tenido que perderse el inicio de la gira europea de polvo de ladrillo, ausentándose de Montecarlo y Barcelona. Dos de los torneos que más ha ganado en su carrera. Mientras que en el Principado a levantado el título en once ocasiones, en Conde Godó lo ha hecho doce veces. Solo Roland Garros (13) ha tenido más postales de Nadal levantando el título.

Y ese esa la gran aspiración de Rafa. El Abierto de Francia se posiciona como el objetivo número uno para el balear, quien sabe que tiene una buena chance de poder estirar su supremacía en torneos de Grand Slam ante Djokovic y Federer. Si no hay imprevistos, antes de Roland Garros debería disputar el Masters 1000 de Roma, en donde ha sido campeón en diez ocasiones. Madrid aún es una incógnita.