    El Deportivo

    Oliver Solberg gana el Rally de Montecarlo y rompe récord vigente por más de 50 años

    Con apenas 24 años, el piloto sueco se convirtió en el ganador más joven del histórico rally y lideró un arranque ideal de temporada para Toyota en el WRC 2026.

    Por 
    Madelynne Alegría

    Entre hielo, asfalto mojado y decisiones al límite, Oliver Solberg escribió este domingo una página histórica en el automovilismo mundial. En las carreteras del Principado de Mónaco, el joven sueco desafió las condiciones más extremas del Rally para quedarse con un triunfo que no solo marcó su carrera, sino que también quebró una marca que llevaba más de medio siglo intacta.

    Oliver Solberg se impuso en el Rally de Montecarlo y se transformó en el ganador más joven de la prueba en la era del Campeonato Mundial de Rally (WRC) de la FIA. A sus 24 años, el piloto de Toyota Gazoo Racing superó el récord establecido por su compatriota Björn Waldegård en 1970, dando un golpe histórico en la fecha inaugural de la temporada 2026.

    Copilotado por el británico Elliott Edmondson, Solberg mantuvo la calma en una jornada final marcada por el frío extremo y el asfalto resbaladizo. Aunque inició el domingo con una ventaja superior al minuto, vivió un momento crítico en las horquillas heladas de La Bollène-Vésubie, donde se pasó de largo y quedó brevemente orientado en sentido contrario con su GR Yaris Rally1.

    Pese al susto, el sueco logró recomponerse y sellar una victoria inolvidable: “Este ha sido el rally más difícil que he hecho en mi vida. Es mi primer rally sobre asfalto en este coche y aquí estamos, ganando. Solo quiero agradecer a Toyota por la confianza y al equipo por un trabajo excepcional”, expresó tras cruzar la meta.

    Otras competidores

    El triunfo de Solberg completó un inicio perfecto para Toyota, que copó el podio. El galés Elfyn Evans finalizó segundo, a 51,8 segundos del ganador, tras un último día sólido que le permitió resistir la presión de Sébastien Ogier. El francés, nueve veces campeón del WRC y diez veces ganador en Montecarlo, terminó tercero, reconociendo que no pudo igualar el ritmo de sus compañeros.

    El dominio japonés solo fue interrumpido por Adrien Fourmaux, quien ubicó su Hyundai i20 N Rally1 en la cuarta posición, seguido por su compañero Thierry Neuville, afectado por un pinchazo tras rozar una piedra en el tramo final.

    La edición 2026 del Rally de Montecarlo estuvo marcada por condiciones climáticas extremas, con lluvia intensa en las zonas bajas y nieve y hielo en los sectores de montaña. Incluso, Solberg estuvo cerca de abandonar el sábado tras deslizarse hacia un campo nevado, aunque logró reincorporarse y, de forma sorprendente, marcar el mejor tiempo del tramo.

    Con este resultado, Oliver Solberg no solo suma su segunda victoria en el WRC, sino que también se instala como líder del campeonato, justo antes del Rally de Suecia, única fecha completamente invernal del calendario, que se disputará entre el 12 y el 15 de febrero en los bosques helados de Umeå.

