Pablo Quintanilla se impone en la quinta etapa del Dakar y Cornejo cede el liderato en la clasificación general

Pablo Quintanilla volvió a lucirse, ahora en la quinta etapa del Rally Dakar 2024. El piloto chileno dominó las dunas del recorrido que contempló 118 kilómetros de especial cronometrado.

Quintafondo completó la jornada con un tiempo de 1H32′53″, consiguiendo 37 segundos de ventaja sobre el francés Adrien Van Beveren, su más cercano perseguidor. Así, en la clasificación general, Quintanilla pasó del séptimo al sexto puesto, quedando a 26′47″ del otra vez líder Ross Branch.

Por su parte, José Ignacio Cornejo, quien este martes había conseguido tomar el liderato de la general, terminó sufriendo las consecuencias de ir abriendo la pista, aunque pensando en la próxima etapa, esta situación le puede resultar beneficiosa.

El Iquiqueño acabó el recorrido en el 13° puesto a 6′11″ de su compatriota, quedando relegado al segundo puesto de la clasificación general a solo 1′14″ del botswano Branch.

“No ha sido fácil abrir en las dunas, pero he intentado hacer un buen trabajo”, comenzó señalando Cornejo tras arribar a la meta.

“Mi compañero de equipo Ricky Brabec se me ha unido en torno al kilómetro 50 y creo que hemos trabajado bien juntos. Veremos si eso me mantiene en el Top 5 o 6 para estar en una buena posición mañana por la mañana, ya que se invertirá el orden de salida. Espero no haber perdido demasiado tiempo y hacer una buena etapa mañana”, agregó el piloto nacional.

Nuevo desafío

Ahora, todos los pilotos deberán prepararse para enfrentar uno de los grandes desafíos que ha propuesto el Dakar en su edición 2024. Este jueves comenzará una etapa que se desarrollará en dos días antes del descanso, contemplando una especial de 626 kilómetros para las motos y 572 para los autos.

“Imaginemos un enorme gong que retumba al anochecer en el cielo del Empty Quarter (uno de los sectores más difíciles del desierto saudí), ordenando a todos los pilotos que paren en seco sus vehículos y no vuelvan a ponerse en marcha hasta el amanecer del día siguiente, tras una noche bajo las estrellas”, señala la organización de la competencia sobre esto.

Llegado a este punto, los competidores deberán ir a una de las seis zonas de descanso para pasar la noche en el desierto sin conexión y, por tanto, sin información sobre los resultados propios ni de los rivales.

“Los motoristas de élite que luchan por el título nunca han rodado ocho horas en una especial... hasta ahora”, añaden en la descripción de la etapa.

Otro desafío será la separación de los recorridos de la FIA y de la FIM, por lo que los coches no podrán seguir las marcas de las motos al momento de la navegación.