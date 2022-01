Pablo Quintanilla sube al quinto puesto de las motos en el Dakar

Pablo Quintanilla consiguió este viernes subir al quinto puesto de la clasificación general de la categoría de las motos en el Rally Dakar 2022. El piloto chileno quedó ubicado a 17′44″ del líder de la clasificación general Sam Sunderland.

La jornada no fue fácil para las categorías de motos y quads. Esto, pues durante este jornada el circuito a recorrer al oeste de Riyadh, que ayer fue ocupado por los autos y camiones, resultó muy dañado. Además, las fuertes lluvias caídas hicieron impracticable la ruta. Por lo mismo la organización optó por acortar la etapa hasta el kilómetro 101 de los 404 de especial que estaban contemplados.

De esta manera Quintanilla finalizó la jornada en el cuarto puesto tras quedar a 3′15 del australiano Daniel Sanders, ganador del día. El segundo chileno mejor posicionado fue José Ignacio Cornejo que arribó 22° a 7′16″ de Sanders. A su vez, Patricio Cabrera acabó 48° con una desventaja de 16′29″.

Con estos resultados, la clasificación general se sigue apretando en los primeros lugares. El líder hasta el momento es el británico Sam Sunderland con un tiempo acumulado de 19H 55′59″. Más atrás aparece el austriaco Matthias Walkner a 2′39″. El podio provisional lo cierra Daniel Sanders a 5′35.

Quintanilla aquí escaló al quinto lugar y se encuentra a solo 17′44″ de Sunderland. José Ignacio Cornejo, por su parte, ahora aparece en la 13° ubicación (+46′54) y Cabrera marcha 46° (4H 56′01″).

El reflejo del peligro quedó claro después de que los pilotos llegaran a la nueva meta establecida por la organización. Adrien Van Beveren, cuarto en la general, indicó en u llegada que “Tengo la suerte de llegar sano y salvo de esta especial que ha sido especialmente peligrosa. El road book ha sido concebido para indicar los peligros que presenta una pista. El problema es que nos hemos encontrado con que la pista estaba complementa arrasada y tenía 300 metros de ancho después del paso de los coches y los camiones ayer. De esta forma, los peligros señalizados a veces no los veías porque estabas a 100 m y a la inversa”, manifestó a los canales oficiales del Dakar.

“He aguantado como he podido y dado lo mejor de mí mismo. He logrado buenos tiempos y tratado de ser consistente. Estamos en la pelea, lo cual es estupendo. Estoy satisfecho con la primera semana del Dakar. La etapa de ayer no fue tan buena para mí, pero eso forma parte de la carrera y nos pasa a todos. Aparte de esa etapa, la verdad es que me ha ido bien todos los días”, reconoció.

Pero su punto de vista no fue compartido por todos los pilotos. Este es el caso del ganador de la etapa Daniel Sanders. “Para mí no planteaba problemas, ya me he enfrentado a condiciones así en otras ocasiones, por ejemplo en Marruecos este invierno. Por desgracia, muchos pilotos se han quejado en el abastecimiento. Yo quería seguir. Sé que soy rápido, sobre todo en los terrenos pedregosos. Es un tipo de superficie que conozco bien gracias a mi experiencia pasada en enduro y al trabajo que he hecho durante toda la temporada con la moto, que me da mucha confianza en terrenos así. He trabajado duro y estoy ansioso por demostrar a los demás que el esfuerzo ha merecido la pena”, indicó.

Ahora, tras la jornada de descanso de este sábado, los pilotos se deberán enfrentar a la etapa 7 que contempla una especial de 402 kilómetros entre Riyadh y Al Dawadimi donde se deberán enfrentar a una larga sección de dunas y deberán estar atentos para enfrentar los cruces de caminos.