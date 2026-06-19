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    Pochettino saca pecho tras el pase de Estados Unidos a dieciseisavos: “Cuando llegué, dije que esto era un proyecto”

    El entrenador de los norteamericanos festejó el triunfo ante Australia y, de pasada, la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    La selección de Estados Unidos certificó su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En Seattle, la escuadra anfitriona del certamen planetario repitió las buenas sensaciones que había dejado en el estreno ante Paraguay y se anotó con otra victoria sobre Australia, por 2-0.

    Este triunfo contra los oceánicos deja instalando a los estadounidenses en la siguiente instancia, con una fecha restante en el Grupo D. Por este hito, el entrenador Mauricio Pochettino sacó pecho al justificar su proceso al mando de equipo. “Nosotros dominamos el partido. Cuando yo llegué en septiembre dije que esto era un proyecto. Y hoy lo demostramos con la clasificación“, partió diciendo.

    En la misma línea de los festejos, el transandino tuvo palabras de elogio, realizando una particular comparación. “Es sorprendente la afición. Estos son como los fanáticos de Argentina, muy eufóricos”, agregó.

    Cuando fue consultado por el análisis del partido contra los Socceroos, el argentino se rindió ante varias figuras de su plantel. “Alex Freeman (autor del segundo gol) está haciendo un gran trabajo. Su evolución es masiva. Quiere aprender, siempre escucha. Es un jugador del que disfrutas, no sólo al entrenar, sino también el estar con él”, dijo.

    A su vez, replicó las felicitaciones para la dupla ofensiva: “Balogun y Pepi son de los grandes delanteros del mundo. El problema con Ricardo son las lesiones que no le permiten desarrollarse y estar con nosotros más tiempo. Pero confío en él. Está mejorando día con día. Puede jugar sólo, con otro nueve, tiene una capacidad increíble para crear opciones. Hizo un gran trabajo por el equipo“.

    Estados Unidos venció a Australia y clasificó a 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA.

    El balance de Australia

    Del lado contrario, el entrenador Tony Popovic reconoció la superioridad de su rival en el Lumen Field. “No sé si fue el escenario, pero nos vimos lentos. Ellos fueron más poderosos. El segundo tiempo mejoramos, pero no podemos conceder tanto en la primera mitad", comentó.

    “No me sorprendieron. Su calidad es clara. No pudimos igualar eso en el primer tiempo. Perdimos todas las pelotas, todas las segundas oportunidades, y nunca pudimos regresar. Fueron goles sencillos. No fue un buen primer tiempo", sentenció.

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