Profesionalización, nacionalizados e inversión: la maquinaria detrás de Hong Kong, el rival a vencer de los Cóndores

Hong Kong vive un gran fervor por el rugby XV. Después de varios intentos fallidos y de haber estado cerca en 2019 y 2023, la selección asiática logró su pasaje al Mundial de Australia 2027 tras haber vencido a Corea del Sur por 70-22 en la final del Asia Rugby Championship.

Históricamente, los principales bonos se los ha llevado el seven, una disciplina donde son potencia y en que el Circuito Mundial de Seven es su mayor producto. Sin embargo, una decisión clave comenzó a forjar el camino en la modalidad de quince. Según cifras extraoficiales, en los últimos años la disciplina y sus modalidades ha recibido más de US$ 100 millones entre aportes públicos y privados.

De cara al Mundial de 2019, la Unión de Rugby de Hong Kong decidió profesionalizar a un grupo de 32 jugadores, quienes obtuvieron sus primeros contratos, dando paso a un programa de élite.

“Tenemos 32 jugadores profesionales que entrenan como se espera de un profesional, pero todos están vinculados a seis clubes diferentes”, explicó Andy Hall, director de rugby de élite de la Unión, al medio The Rugby Journal.

“Entrenan con nosotros durante el día, luego los martes y jueves por la noche se reúnen en los clubes para entrenar, después juegan entre ellos los sábados antes de reunirse con nosotros el lunes para recuperarse. No sé si en ningún otro lugar, salvo en Hong Kong, se pueda encontrar un modelo similar”, subrayó.

En agosto pasado, el neozelandés Logan Asplin reemplazó a Andrew Douglas, quien asumió otras funciones más amplias dentro de la estructura del rugby hongkonés. El nuevo entrenador había estado involucrado en la estructura técnica del equipo desde 2022, además de su rol como director técnico del Hong Kong Football Club, cargo que dejó para asumir el mando del seleccionado.

Douglas, quien también gestiona a los entrenadores de clubes masculinos que trabajan para los seis clubes de la Premiership de Hong Kong, explicó más sobre los cambios que se están realizando en el programa masculino.

“Desde la clasificación para el Mundial, ya hemos contratado a 26 jugadores a tiempo completo para un programa diseñado para brindarnos la mejor preparación posible para el torneo, y se espera que se unan más en los próximos meses. Este programa, obviamente, requiere un equipo técnico dedicado a tiempo completo, algo que no hemos tenido en los últimos años”, detalló.

“Lewis Evans continuará como entrenador a tiempo completo, y también incorporaremos un entrenador de scrum y un entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento adicional. Estoy entusiasmado por ver cómo el grupo se consolida”, añadió.

En Chile, Pablo Lemoine está consciente de la gran cantidad de recursos y movimientos de la excolonia, lo que permitirá tener mejores oportunidades en estos dos años que restan para el Mundial. “Después Hong Kong, que uno a veces lo visualiza como un rival más débil, pero es una unión que tiene mucha plata y que tiene mucha capacidad de poder, primero para compensar a muchos equipos que vayan a Hong Kong, porque es un sistema de adaptabilidad horaria y que van a poder hacerlo previo a los viajes a Japón y previo a los viajes a Oceanía”.

“Entonces creo que va a haber muchísima interacción entre Hong Kong y países del tier 1, por lo que vinimos escuchando. Y aparte creo que va a haber una nacionalización de jugadores importante. Hong Kong va a ser otro equipo que el que nos tocó ver acá”, añadió en relación a que prácticamente ningún jugador es de origen hongkonés. Prevalecen neozelandeses, australianos y británicos.

El entusiasmo asiático

Luego de conocer el sorteo, el técnico Logan Asplin analizó el grupo A, que completan Australia, Nueva Zelanda y Chile. “Hay un poco de entusiasmo en la sala. Para mí y Josh (Joshua Hrstich, capitán) es aún más significativo ser neozelandeses. Para nuestros jugadores, jugar contra los All Blacks es una tarea enorme y una gran oportunidad”, comenzó diciendo.

“Jugar también contra los anfitriones, por muy intimidante que sea, no se podría haber planeado mejor. Nos estamos convirtiendo en el segundo equipo favorito de todos. La oportunidad de representar a Hong Kong China XV por primera vez en el Mundial es significativa. Enfrentar a ambos equipos, jugando ante un público tan grande, será una gran experiencia, pero también la mejor manera de ponerse a prueba. Esta mañana dije que este sería el sorteo de mis sueños”, prosiguió.

También se mostró ilusionado por enfrentar a los Cóndores. “Jugamos contra Chile hace dos años y perdimos por cuatro puntos en un partido que podíamos ganar. Hemos hablado un poco sobre eso. Buscamos con ahínco esa visibilidad jugando partidos más importantes contra esos equipos de los grupos 3 y 4″, recalcó.

Con todo, Hong Kong asoma como “la final del mundo” para Lemoine y sus pupilos. Sin embargo, aparece como un rival que ofrecer un esquema bastante complejo en todos los sentidos y que los Cóndores deberán contrarrestar.