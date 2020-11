Selección femenina tiene primera DT mujer

Este fin de semana se juega el torneo Valentín Martínez, en Montevideo, y Chile se presentará con sus Cóndores femeninas para participar junto a Brasil, Uruguay , Colombia, Paraguay, Perú, Costa Rica y Argentina. La gran novedad del equipo es que estará dirigido por primera vez por una mujer, Úrsula Álvarez.

La DT, en junio, participó en la Academia de Sudamérica Rugby, por lo que será la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido. “Estoy muy contenta con el desafío, es una oportunidad muy importante no solo para mí sino que para todas las mujeres que están trabajando por el desarrollo del rugby femenino. Me he sentido muy apoyada por Edmundo (Olfos) en este primer proceso y por SAR en la Academia. Estoy súper contenta de ser la primera y que se abran nuevas puertas…”, comentó.

Úrsula Álvarez.

Úsula pertenece al club Garumas. “Además llevo más de tres años a cargo del seleccionado de Antofagasta y estuve liderando, junto a otras entrenadoras de la región, el desarrollo de las mujeres y tuve la oportunidad de trabajar hace un par de años con Rafael Torres, head coach de Antofagasta. El venía de Tucumán y realizamos varias giras con cursos internacionales”, agrega.

Edmundo Olfos, encargado del programa de rugby femenino y quien acompañó a la entrenadora en las semanas de aprendizaje comenta: “Queremos darle la experiencia a una mujer que se proyecte, confiamos en ella y en el equipo que la acompaña”.

Las Cóndores debutan este sábado a las 10:00 hrs frente a Colombia.