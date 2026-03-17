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    “Si lo haces, me voy” y “acariciala nomás Diego, sóplala”: los relatos de Marcelo Araujo que lo inmortalizaron en Argentina

    Este lunes se anunció la muerte de una de las voces más reconocidas del fútbol transandino a los 78 años.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El fútbol trasciende no solo por los trofeos y los jugadores, sino que también a través de sus relatos. Y también sus narradores. Uno de ellos fue Marcelo Araujo cuya muerte se dio a conocer este lunes a través de la prensa argentina.

    Araujo dejó plasmada con su voz momentos únicos del deporte transandino y también tuvo cabida en el desarrollo de jugadores nacionales. Uno de ellos fue la de Marcelo Salas.

    El 18 de diciembre de 1996 River Plate tenía la chance de ser campeón si vencía en la penúltima fecha a Vélez Sarsfield. Así, en un estadio repleto, Marcelo Salas asomó entre los escogidos para lograr la hazaña.

    En una noche especial para el Matador, Salas se anotó con un doblete, pero el primero es el que quedó en la memoria por cómo fue relatado por Araujo."

    Salas y River campeón, Salas y River Campeón”, indicó antes de que el oriundo de Temuco definiera. “El Chileeeeno” y “El Fenómeno” fueron otras de las denominaciones que le asignó al futbolista nacional.

    Marcelo Araujo también dejó en la memoria colectiva de Argentina otros relatos especiales. En el Clásico entre River Plate y Boca Juniors jugado en la Bombonera en mayo de 1999 señaló: 776.420 pesos la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino… ¡MARTIIIIIIIIN… GOL! ¡GOOOOOOL! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Palermo! ¡Golazo del Titán para el 2 a 1!“.

    O cuando dejó al comentarista Macaya Márquez solo en la transmisión tras un gol de Luis Medero para Boca frente a Platense. “Si lo hacés, me voy”, lanzó. Al final terminó cumpliendo.

    También está el relato del gol de tiro libre de Diego Maradona a Argentinos Juniors en 1995. “¿Te acordás Diego? Acariciala. Yo sé que podés ponerla al lado de cualquier palo. En ese, ahí, ahí, ahí me gustaría. Ves, en ese ángulo que la metas. Acariciala nomás, sóplala. Después se lo dedicás a tu vieja, a la Tota. A ver Diego… Diegoooo goooooool”.

    Más sobre:FútbolMarcelo AraujoMarcelo SalasRiver Plate

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