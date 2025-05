Stöhwing le da con todo a Mosa por Almirón: “Se le maltrató; y no sé qué sensación tiene él respecto de ese maltrato”

Colo Colo vive una crisis deportiva que hace rato no se veía por el Monumental. La campaña del equipo golpeó duro a una dirigencia encabezada por Aníbal Mosa que soñaba con llevar al equipo a los más alto a nivel internacional en el año del Centenario, pero que antes de que termine mayo, ve cómo quedó fuera de toda competencia, incluso de la Copa Chile.

Por lo mismo, Aníbal Mosa, hace una semana atrás, anunció que el directorio había acordado despedir a Jorge Almirón. Con la decisión ya tomada -y anunciada públicamente-, Mosa inició las tratativas para llegar a un acuerdo, pues despedir al DT cuesta US$ 3 millones y la mesa solo aprobó US$ 1,2 como indemnización, por lo que se dio la insólita situación de que el transandino continuó al mando del plantel e incluso se contempla que dirija este jueves frente a Atlético Bucaramanga en la despedida de la fase de grupos de la Libertadores.

Debido a la poca caja que hay, se insistió en el monto máximo de US$ 1,2 millones para finiquitarlo y tampoco se intentó una nueva votación para ver si cambiaba la postura sobre la salida de Almirón, ya que se dio por descontado que esta no cambiaría.

Frente a tal escenario, Mosa confirmó este miércoles que el DT no se movería del cargo. “Estábamos esperando tener una última conversación con el entorno de Jorge (Almirón), y después de charlar con el entorno de Jorge, hemos dado la apreciación de que seguiremos trabajando juntos. Jorge seguirá siendo el director técnico de Colo Colo de aquí en adelante”, afirmó.

Luego culpó al bloque opositor de la situación, más allá de que ellos votaron a favor la continuidad del DT, con una particular reflexión: “¿Entenderán ustedes que después de venir de tres goleadas importantes y haber quedado eliminado de dos competencias importantesque las teníamos fijadas como que íbamos a avanzar, tanto la Copa Chile como la Copa Libertadores, era necesario sentarse a conversar y hacer un análisis de lo que estaba ocurriendo y de lo que podía pasar adelante. Lamentablemente, esa posibilidad no se dio, porque el señor Stöhwing se negó a tener una reunión con sus directores, para poder hacer este análisis".

La molestia de Stöhwing

“Sobre el tema de nuestro entrenador, no estaba en la tabla, no se tocó. Alguien hizo una consulta en ‘Varios’ y el presidente informó que seguían en conversaciones”, señaló Stöhwing tras la cita y antes de que Mosa sorprendiera con este radical cambio.

“Es insólito lo que se ha hecho pasar a nuestro entrenador y a los jugadores, es inentendible, pero así está la situación. No tengo más que informar, el presidente dijo que deberían tener novedades a la brevedad", añadió.

“Mantengo la posición de que me encantaría que se quedara, la hinchada y todos los jugadores y todo el mundo lo está apoyando para que se quede”, insistió.

“Es complejo, por lo que he visto desde afuera. No conozco las negociaciones ni la forma en que han sido las relaciones. Obviamente que no debe estar fácil, como yo digo se le ha maltratado y no sé qué sensación tiene él respecto de ese maltrato, por decir un término, pero ha sido horriblemente manejado", continuó.

En el entorno del DT están molestos con el modo y las cantidades. “Considero que hubo un apresuramiento y una exposición innecesaria. La relación es cordial y seguiremos conversando pero por el momento no hemos logrado llegar a un acuerdo“, declaró Pablo del Río, el representante del estratega, a El Deportivo.

“La grandeza del club y el cariño que le brindan los hinchas diariamente lo lleva a no bajar los brazos y redoblar los esfuerzos”, añadió, respecto de las motivaciones que llevan al DT a no bajar los brazos.