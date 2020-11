Suazo tras superar los 100 goles en Primera: “Que mi familia me vea jugando es impagable”

Humberto Suazo celebró con todo este domingo. El goleador de Deportes La Serena anotó un doblete en el triunfo por 1-3 de los papayeros contra Palestino y alcanzó la cifra de 101 goles marcados en Primera División.

Tras el partido, Chupete declaró que “independiente de los goles, creo que por el triunfo estamos muy contentos. Se hizo un sacrificio muy tremendo. Muy contento por el resultado. La idea es acostumbrarse a los triunfos”, comentó en diálogo con el CDF.

“La confianza que depositaron en mi me llevó a prepararme bien. Mi familia, mis hijos, mi señora. Que me vean jugando, disfrutando, haciendo lo mío, es impagable”, continuó.

Sobre este último punto profundizó: “Han sido una parte importante durante toda mi carrera. Muchas veces pensé en no jugar. Me costó empezar tarde a entrenar. Volver a un equipo de Primera después de 5 años, no cualquiera lo hace. Es otro ritmo, otra preparación”.

“Agradecido de mi familia, amigos, del equipo en sí. Lo que me queda es prepararme bien y dar todo cuando me toque”, añadió.

De cara a lo que resta del campeonato, sostuvo que “sabemos que va a ser complicado hasta el fin de la temporada. Con los refuerzos el equipo aumenta mucho más su nivel. Los que han entrado han dado el 100%”.