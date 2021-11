Sufre la Roja: Charles Aránguiz es liberado de la nómina por lesión

Charles Aránguiz fue liberado de la convocatoria de la selección chilena para los partidos de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ante Paraguay, en Asunción, y Ecuador, en Santiago.

El volante arrastra una lesión en la pantorilla derecha desde hace semanas. De hecho, había sido descartado por su club, Bayer Leverkusen, para esta doble fecha, ya que, según los alemanes, recién estaría recuperado después del receso internacional.

Sin embargo, Martín Lasarte igual lo incluyó en la nómina. Es más, hasta el director deportivo de la Federación, Francis Cagigao, salió a decir que el Príncipe no estaba descartado ni nada por el estilo, sino que sería evaluado a su llegada a Santiago.

Ahí se abrió un conflicto entre la Selección y el cuadro de la aspirina. Por eso, el técnico del Leverkusen, Gerardo Seoane, evidenció su molestia con la Roja por el llamado del formado en Cobreloa, hace solo dos días, ya que insistió en que el mediocampista no estaba apto para la competencia.

“En este momento no me puedo imaginar que Charles Aránguiz esté para jugar son su selección. A cinco días de unirse a su equipo nacional aún no está trotando, aún no ha tocado balón, no puede estar disponible”, sostuvo el suizo.

Pues bien, finalmente el Príncipe quedó descartado para ambos partidos de la Roja. Así lo anunció la Federación esta tarde: “La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el Director Deportivo y Cuerpo Médico de la Selección Chilena han decidido liberar al jugador Charles Aránguiz de la convocatoria para los partidos clasificatorios de noviembre”.

Según la entidad, luego de su convocatoria recibieron una actualización del estado del oriundo de Puente Alto, por lo que se optó por marginarlo. “La decisión fue adoptada luego de recibir con posterioridad a su citación la información médica (diagnóstico, exámenes y pronóstico), solicitada con una semana de anterioridad a esta, y el retroceso en la recuperación del jugador en las últimas 48 horas”, agrega el comunicado.

“Por todo lo anterior, para proteger la salud del deportista y en acuerdo con él, se decidió suspender su citación para la presente fecha FIFA de noviembre”, cierra el escrito de la Federación.

Por ahora, desde la Federación indicaron que no habrá más citados y que Machete se quedará con los 25 futbolistas que aún tiene en la nómina.