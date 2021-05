Suma y sigue: ayudante de la UC Diego Poyet fue informado por el árbitro por “lenguaje insultante”

La victoria de Unión Española sobre Universidad Católica dejó varias polémicas entre la banca de los cruzados y el cuerpo arbitral. En el final del partido, el juez Felipe González amonestó al técnico Gustavo Poyet y expulsó a su hijo Diego, analista del club, por “lenguaje insultante”.

Así lo explicó el árbitro en su informe, el mismo en que ahondó las razones que lo motivaron a sacar la tarjeta roja en contra del miembro del cuerpo técnico cruzado.

“El señor Diego Poyet, analista del club Universidad Católica es expulsado de la banca técnica por emplear lenguaje insultante y ofensivo. Cito textual ' Oye, dan cinco minutos y nos comemos los mocos todo el partido’. Esto, es escuchado e informado por mi asistente número uno, en el minuto 90+2”, se lee en el informe de González.

Esta nueva sanción ocurre justo cuando la Conmebol ya había informado una sanción de 1.500 dólares y un partido de suspensión al mismo Diego Poyet. Todo después de que el hijo del ex volante de Zaragoza fuera acusado por el organismo por “conducta antideportiva”, luego de que escondiera los balones en el triunfo 3-1 de la UC sobre Nacional de Uruguay, el 5 de mayo pasado.

DT amonestado

El menor de los Poyet no fue el único descrito en el informe del juez González. El entrenador, su padre, fue amonestado a los 74 minutos del duelo ante los hispanos, después de que reclamara airadamente un cobro.

“El señor Gustavo Poyet técnico de Universidad Católica es amonestado por mostrar desaprobación con palabras y acciones cobros referiles”, se lee en el documento.

No son las únicas controversias que registró el duelo. Una vez consumada la derrota de los universitarios, el entrenador acusó públicamente a uno de los árbitros asistentes, Juan Serrano, por dichos xenófobos contra su persona y la de su hijo: “nos dijo ‘tú vienes de afuera, no me vengas a decir lo que hay que hacer’”.