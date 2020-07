Tomás Barrios: “Desde los 13 o 14 años que no estaba tanto tiempo en mi casa”

La primera semana en el calendario de los Juegos Olímpicos tenía al tenis como uno de sus atractivos. Nueve días de partidos en los que este miércoles debía comenzar la tercera ronda de las llaves masculinas. Pero antes de pensar en fases avanzadas, Tomás Barrios sabe que está en calidad de condicional en su clasificación a Tokio, pues el cupo panamericano que alcanzó en Lima 2019 debe acompañarse con la ubicación 300, al menos, en el ranking de junio de 2021.

En eso ha tenido tiempo de pensar el tenista en Chillán, su ciudad natal, donde ha pasado toda la pandemia. “Al principio era complicado, porque estábamos entrenando y uno no sabía lo que podía pasar, cuánto tiempo íbamos a estar en esta situación. Pero con el tiempo fui pensando en mejorar, en qué cosas tenía por mejorar y que este era un muy buen momento para poder ponernos a tono”, dice quien hoy está en la posición 283ª del ranking ATP.

El número cuatro de Chile solo dejó de entrenar un par de semanas cuando hubo cuarentena en su comuna, así que está en buena forma, física y tenística, asegura su técnico, Guillermo Gómez, quien lo ha acompañado en el Biobío, donde Barrios también tiene un sparring y un preparador físico.

En cierta forma, el nacional, de 22 años, ha estado contento en su hogar. “Me alegro, creo que desde los 13 o 14 años que no estaba tanto tiempo en mi casa. Obviamente quiero viajar, salir a competir, pero mientras no se pueda, aquí en Chillán estamos entrenando bajo techo y con mi equipo, así que estamos en muy buenas condiciones”, relata el jugador.

Su coach indica que están pensando en viajar a Santiago a entrenar, gracias al nuevo permiso que dieron el Mindep y el Minsal, y no descartan participar de algún circuito alternativo, si es que el ATP no da luces de regreso: “Es una opción, vamos a intentar hacer todo lo posible para que se mantenga en competencia, pero si se suspende el circuito hay que ser responsables también, ver dónde se puede mover. Un contagio nos dejaría un mes y medio fuera, si es que la enfermedad no da tan fuerte. Vamos a tratar de aquí a fin de año de jugar todos los torneos posibles, pensando en esa clasificación a los Juegos Olímpicos”.

Desde Chillán aún, Marcelo Tomás Barrios asegura que no siente que esté en condición de desventaja respecto a los otros jugadores del circuito. “Estoy con mi equipo acá y eso ayudó mucho. Hemos estado entrenando muy fuerte. Estamos todos en la misma, al final, yo lo tomo por el lado de poder mejorar y que sea como una pretemporada”, señala.