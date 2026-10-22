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    ¿Un paso atrás? Marcelino Núñez suma minutos con el equipo Sub 21 de Ipswich Town

    El volante nacional fue titular en la derrota por 1-0 contra Anderlecht por la Premier League International Cup.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @ipswichtown

    Los últimos meses no han sido los mejores para Marcelino Núñez. El volante nacional, quien fue uno de los protagonistas en el ascenso del Ipswich Town poco a poco ha ido perdiendo terreno en el primer equipo, ahora disputando la Premier League.

    De hecho, el chileno apareció como titular en el equipo juvenil Sub 21 del cuadro inglés para enfrentar al Anderlecht por la Premier League International Cup, torneo Sub 23 que une a equipos ingleses con representantes de otras regiones de Europa.

    Este punto aparece como una señal de que el chileno no está en los planes del técnico Gary O’Neil. De hecho, en los últimos dos partidos de la Premier League no ha sido parte de las convocatorias.

    O bien, el DT busca darle algo más de movimiento para que pueda adaptarse de mejor manera al juego de la primera categoría de Inglaterra.

    La última aparición del volante en la Premier fue el pasado 15 de septiembre, cuando el Ipswich cayó por 4-2 contra Arsenal.

    Un resultado que causó la molestia del entrenador hacia sus jugadores, entre ellos Núñez. “Fue demasiado castigo para nosotros. Ellos no tuvieron demasiadas llegadas y cuando lo hicieron, anotaron. Fue uno de esos partidos en que sentí que se acabó muy rápido, sin haberlo hecho tan mal. Capitalizaron un par de errores nuestros. Creo que en la primera mitad deberíamos habernos ido en ventaja”, señaló en la oportunidad.

    “Les dije a los chicos que pensé que podíamos ganar. Nos creamos suficientes oportunidades. Así que esperaba que consiguiéramos temprano un descuento. Estamos decepcionados de que no pudiéramos llegar a la siguiente ronda, porque realmente queríamos”, añadió O’Neil.

    “Obviamente, si cometes este tipo de errores, te golpean fuerte. Arsenal mostró un par de momentos de calidad en la segunda mitad y cerró el partido. Cuando ya reaccionamos, era demasiado tarde”, afirmó el DT.

    Asimismo, insistió en su punto y agregó que “me parece que cada vez que cometemos algún en error lo pagamos caro. Sabemos cuál es el nivel que estamos tratando de alcanzar, pero también reconocemos que debemos mejorar mucho”.

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