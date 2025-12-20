Valdivia remonta ante Los Leones y estira el suspenso en la final de la Liga Nacional de Básquetbol

Valdivia y Los Leones se volverán a medir este sábado en el sur.

El Coliseo Antonio Azurmendy fue testigo de una noche llena de emociones. CD Valdivia logró una remontada para vencer por 58-56 a Colegio Los Leones y mantenerse con vida en la final de la Liga Chery by Cecinas Llanquihue.

El quinteto dirigido por Cipriano Núñez saltó a la cancha con la presión de ganar para evitar que su rival ganara el título. El comienzo fue nervioso: errores en los tiros y desconcentraciones defensivas permitieron que la visita se llevara el primer cuarto por 17-14.

Sin embargo, en el segundo parcial, los valdivianos ajustaron las marcas y estuvieron más finos en la pintura. Gracias a esta mejoría, lograron adjudicarse el cuarto por 21-19, acortando la distancia antes del descanso.

En la segunda mitad la tensión se apoderó del Coliseo. Con Erik Carrasco comandando la ofensiva, el local luchó cada balón hasta dejar el marcador igualado al cierre del tercer periodo.

El último cuarto fue una verdadera batalla defensiva. Ambos equipos cometieron errores forzados por la presión, lo que mantuvo el marcador cerrado hasta los segundos finales. Fue ahí donde apareció la figura del extranjero Lenell Henry, quien con un espectacular tapón defensivo selló la victoria para el local por 58-56.

El héroe de la jornada destacó el apoyo del público: “Estábamos motivados, ya que la gente nos vino a apoyar el día antes y hoy repletó el coliseo”.

La serie quedó 2-1 a favor de Los Leones, pero CD Valdivia tendrá una nueva oportunidad en casa. El cuarto compromiso se disputará este sábado 20 de diciembre a partir de las 20:30 horas en la Catedral.

“Te recuperas muy distinto de unas derrotas que de otras, en esta lo que toca es limpiar la cabeza muy pronto, no tener pensamientos que puedan nublar nuestra confianza y pensar pronto en el mañana”, expresó Guillermo Frutos, DT de Los Leones, en conversación con el CDO.

“En otras derrotas en terceros partidos (ante Puente Alto y Colo Colo) creo que hubo que ser más duro con el equipo, pero hoy el esfuerzo que hicimos fue muy grande: por competir, por mantenerse agarrado, por intentar seguir yendo duro a pintura, por intentar salvar esos contactos, tirar tiros libres y seguir defendiendo”, añadió.

Finalmente, valoró el esfuerzo de sus pupilos: “Hay que reconocer al equipo por su intensidad y por su capacidad para competir hasta el final. Este es un campo difícil, un equipo excelente, tuvimos dos balones para ganar el partido… debemos pasar pronto la página”.

Finales nacionales LNB 2025

Juego 1: Los Leones 70-63 CD Valdivia.

Juego 2: Los Leones 79-65 CD Valdivia.

Juego 3: CD Valdivia 58-56 Los Leones.

Juego 4: Sábado 20 de diciembre, 20.30 horas: CD Valdivia vs, Los Leones

Juego 5*: Lunes 22 de diciembre, 20.30 horas: Los Leones vs. CD Valdivia

* Solo si es necesario

Serie: 2-1 a favor de Colegio Los Leones