Veganos, obsesivos y atletas por accidente: las historias de los medallistas chilenos en Santiago 2023

Santiago 2023 no solo dejó éxitos y medallas para Chile. También fue el lugar propicio para conocer las diferentes historias de los protagonistas. Carreras deportivas de lucha y entrega que acercaron un poco más a la gente a los miembros del Team Chile.

Muchos poseedores de preseas mostraron al ambiente panamericano los entresijos de sus propias biografías. Desde el inicio de su contacto con su respectiva disciplina, incluso la manera en la que han manejado sus carreras.

El “gordito” Briceño

Thomas Briceño se alzó como uno de los grandes referentes del judo. El atleta logró la medalla de plata tras caer en la final de la categoría de menos de 100 kilos, ante el canadiense Shady Elnahas. Sin embargo, el atleta mostró todo su carisma cuando al narrar su acercamiento a deporte.

“Empecé de niño en el judo porque era gordito. Tenía sobrepeso, mis padres me llevaron siempre a hacer deporte y a través de mi mamá que es carabinero, la institución impartía clases a hijos de funcionarios, quise probar y me pareció atractivo”, dijo a radio ADN.

Además, confesó su fanatismo por Colo Colo: “Con mi papá íbamos todos los domingos, siempre. Cuando me metí de lleno al deporte y empecé a viajar un montón, empecé a ver los partidos por la tele y me alejé por los viajes”.

Valdés, por accidente

El 3 de octubre fue un día histórico para la lucha femenina. Ese día, la curicana Antonia Valdés logró la primera medalla en esta disciplina tras vencer en la disputa del bronce a la peruana Thalia Mallqui, en la categoría de 53 kilos.

Pero el primer contacto de la atleta con su deporte fue debido a un malentendido de la propia maulina, tal como contó en una entrevista a TNTSports.

“Se hizo un taller de lucha en mi colegio, a los 15 años. En realidad, yo pensé que era de defensa personal. Así partió todo. Mis hermanas justo se iban a Santiago y yo dije, claro es muy peligroso, voy a empezar a aprender y era un club de lucha”, dijo Valdés.

Y agregó que “ahí partí callada, pero ahí me gustó mucho. No sé qué me gustó, porque me carga tocar a la gente y la lucha es un deporte de contacto”.

Un Mono obsesivo

El arquero de los Diablos, la selección masculina de hockey césped, es un verdadero obsesivo de su deporte. El Mono, como apodan a Adrián Henríquez fue la gran figura del equipo en la semifinal ante Canadá, rival al que vencieron en los penales.

En medio de la euforia -antes de caer en la final ante Argentina para lograr la plata- su compañero José Pedro Maldonado describió de una manera particular el compromiso del portero con su deporte.

“Es un enfermo de la cabeza, se sabe de memoria todos los tiradores, ve videos hasta las tres de la mañana, va al gimnasio en la noche, está loquísimo”, afirmó Maldonado.

Palabras que fueron secundadas por el propio aludido, quien agregó que “amo el hockey, dejé todo por este deporte. No me imagino sin jugar, a mi polola la dejo en Chile, voy tres meses a mi club en Alemania y regreso, por suerte me aguanta. Prefiero entrenar, no me gusta estar en la casa”.

La vegana del BMX

Macarena Pérez demostró nuevamente que es una de las grandes exponentes del BMX Freestyle femenino. La ciclista chilena logró la plata en el último día de competencia, solo superada por la estadounidense Hannah Roberts.

Claro que las proteínas que necesita para rendir en su disciplina no vienen de los productos cárnicos. Así lo reconoció hace algunos años en entrevista con La Tercera, cuando confesó su simpatía por las vacas.

“Desde siempre me han dado pena los animales. Vi un video de una vaca jugando con una pelota y dije: ‘sí, tienen sentimientos’. Después, vi un documental que mostraba a muchos deportistas veganos. Ahí me decidí, me hice vegana. Y ha sido la mejor decisión, porque ahora me siento más liviana, más ágil. Igual lo decidí junto con mi nutricionista, que es especialista vegana. Si no, me hubiese pasado lo que, a muchos, que terminan dejando de comer nutrientes esenciales y les da anemia”, explicó la ciclista.

La fugitiva de Tokio

La ciclista Catalina Soto fue otra de las deportistas del Team Chile que se subió al podio. La pedalera se llevó un bronce tras terminar tercera en la prueba del ómnium femenino en la pista.

Sin embargo, la atleta también ha dado de qué hablar en la ruta. En 2021, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Soto protagonizó una de las escapadas más mediáticas en el circuito de Fuji, de 137 kilómetros de longitud.

“No pude estar en la fuga del día y el calor me estaba consumiendo mal. Cuando vi que la chica de Paraguay sacó un poco de ventaja, dije: no, tengo que ir, porque quiero que la gente vea que estoy acá y que estoy participando, que hay una chilena. Yo no le veía el sentido a quedarme en el pelotón grande y que nadie me viera y quizás terminar número 35 ó 40, comparado a estar adelante y quizás inspirar a algunas niñas que me estén viendo en Chile y pelear hasta que no pudiera más”, aseguró tras el final de la competencia nipona.