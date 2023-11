Iguala lo hecho en Lima: Macarena Pérez suma una nueva plata para el Team Chile en el BMX

El Team Chile continúa sumando medallas en Santiago 2023. Esta vez fue turno del BMX, que entregó una nueva presea en la última jornada de los Juegos Panamericanos.

Macarena Pérez, que logró obtener un diploma olímpico en Tokio 2020, se colgó la plata luego de una increíble actuación en la final del freestyle.

La chilena cerró la ronda clasificatoria con un promedio de 45.00 puntos. En su primer intento tuvo 65.33, mientras que en el segundo alcanzó los 24.67.

En ese sentido, la final presenta una diferencia, pues solo se tiene en cuenta el mejor puntaje de sus respectivos intentos. Pérez, en tanto, alcanzó los 72.33 e igualó lo realizado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Así, se ubicó solo por detrás de la estadounidense Hannah Roberts, que tuvo un puntaje de 81.67. El podio lo completó la venezolana Katherine Díaz, con 69.00.

La emoción de Pérez

Después de finalizar la competencia, Pérez se refirió a la final y a la obtención de una nueva presea para el Team Chile: “Estuvo muy difícil. Yo me sentí bien andando. Me faltó un cinco por ciento, pero feliz que con lo que hice logré la medalla de plata. Me sentí súper bien”, indicó.

Además, se mostró emocionada por el hecho de competir de local y el apoyo del público que repletó la Explanada de Deportes Urbanos del Parque Estadio Nacional: “Es increíble. Son muchas emociones, se siente mucho el apoyo, el cariño. Es una motivación, una adrenalina más. Es difícil de explicar, pero se siente muy fuerte y me ayudó mucho a seguir empujando un poquito más”, complementó la deportista de 26 años.

Finalmente, habló sobre la importancia de darle masificación al deporte en el país: “El BMX tiene alrededor de 20 campeonatos a nivel mundial, durante todo el año. Siempre se está transmitiendo. Hay exponentes a nivel mundial que están dejando la patá en todas partes del mundo y estamos ahí en la mayoría de los campeonatos. El BMX nunca ha parado, siempre ha estado creciendo. Feliz de que se muestre más el BMX”, finalizó.