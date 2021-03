Yael Oviedo, la heroína de la U: “Este grupo no toma la dimensión de todo lo que estamos logrando”

Este sábado, Yael Oviedo (28) se metió en la historia de Universidad de Chile. Ya era un hito clasificar por primera vez a la Copa Libertadores femenina. También lo fue ganar por la cuenta mínima en el debut, pero la argentina fue quien puso el condimento principal, con un gol en la agonía (88′), el primero en la historia de la U dentro del certamen continental. Hoy relata el recuerdo a El Deportivo, siempre consciente del largo camino que resta por recorrer.

¿Cómo analiza la victoria?

La analizo de la mejor manera. Siempre es bueno ganar más allá de que tenemos cosas por corregir, pero empezar con el pie derecho en una Libertadores es muy importante para nosotras. Hay que seguir trabajando y mejorando cosas. Estos tres puntos nos vienen de la mejor manera.

¿Se sienten históricas?

Ya somos parte de la historia del club por venir por primera vez a la Libertadores, entonces es algo muy bueno para todas nosotras. Haber hecho el primer gol es algo que me daré cuenta con el tiempo lo importante que fue. Lo más importante es ganar y seguir sumando experiencias, seguir sumando al equipo y más si podemos quedarnos con los tres puntos y seguir avanzando. Este grupo no toma dimensión realmente de todo lo que estamos logrando para esta gran institución.

¿Cómo recuerda el gol?

Recuerdo el gol de la mejor manera. Me gusta ver otros detalles. En la jugada previa al gol le hacen falta a Daniela Zamora, Michelle agarra la pelota rápido y juega con Carla Guerrero, y Carla la mete atrás de la espalda de la defensora. Fue muy lindo por todo eso, más allá de que terminó en gol. Todo lo que se corrió y jugó es lo más importante. Me tocó a mí, pero veo otros detalles más allá de que haya marcado.

¿Y el festejo?

En los festejos de goles nunca sé qué hacer, siempre salgo corriendo. Grité el gol como ningún otro, fue algo muy lindo con esta camiseta. En el minuto que íbamos necesitábamos ganar este partido, fui donde mis compañeras que estaban calentando. Quitarnos esa tensión fue lindo, así que salí corriendo para festejarlo con ellas.

¿Por qué tardó tanto en llegar?

Tendríamos que haber hecho un gol antes, tuvimos varias situaciones pero no pudo entrar por cosas de fútbol. Uno no tiene que terminar el partido hasta que la árbitra haga el pitazo final. Nosotras seguimos intentando hasta el último. Más allá de que se convirtió al 88′, merecíamos meterlo antes, porque fuimos dominadoras de todo el partido.

¿Su paso por clubes como Boca, Granada y Rayo Vallecano, además de ser seleccionada argentina, le facilitan este tipo de torneos?

Mas allá de que he pasado por todos esos clubes, el recorrido no te hace jugar ni bien ni mal. Por ahí, hay jugadoras que han debutado en esta Libertadores y solo han jugado en la U, pero lo hicieron de la mejor manera. Facilita un poco las cosas, sí, pero eso tampoco determina mucho. Pasa por cómo las jugadoras se desenvuelven en los partidos.

¿Qué opina del fútbol chileno femenino en el tiempo que lleva?

El fútbol chileno me sorprendió. Yo conocía bastante, porque tengo amigas en Chile, entonces sabía. Pero estar aquí, vivirlo día a día, me ha sorprendido muchísimo. Creo que hay muchas cosas por mejorar, pero lo importante es que se avanza. Lo que se está haciendo en la U es bueno para todas nosotras y para el fútbol femenino en general, no solo para la institución.

¿Le falta desarrollo aún?

Quedan cosas por mejorar, pero eso se puede ir modificando. El fútbol femenino es nuevo para mucha gente. A la misma gente que hace un par de años no creía que nosotras podíamos jugar al fútbol y hacerlo tan bien, hoy les estamos demostrando. Algunas cosas dependen de nosotras y otras de las instituciones. Es un camino en conjunto que va para el gran desarrollo del fútbol femenino.

¿Estos logros aportan en llamar la atención de dirigentes?

Nosotras no jugamos para llamar la atención de nadie, jugamos porque amamos esto y nos gusta defender esta camiseta. Sabemos que estamos en una gran institución que intenta darnos todo de la mejor manera. Podríamos mejorar muchas cosas, pero tenemos que ir paso a paso, ser conscientes de que antes no teníamos nada y ahora tenemos muchas, pero hacerlo por nosotras, nuestra familia y el hincha. Las cosas buenas vendrán, los dirigentes de la U están haciendo lo posible para que estemos bien, así que estamos muy contentas con este proceso

Se porta bien la U entonces.

La U se comporta de la mejor manera con nosotras. Vamos hacia adelante, nos dan muchas cosas que necesitamos que a lo mejor otras chicas de otros clubes no las tienen. O nosotras mismas no las teníamos, hay que valorar esas cosas e ir hacia adelante. Es un camino que vamos a hacer con las jugadoras y la dirigencia del club.

Usted con Argentina se enfrentó a Chile en la Copa América y fue goleada. Ahora es compañera de esas rivales. ¿Qué le dicen?

No hay bromas ni nada de eso. En ese momento yo no conocía a ninguna. Después, cuando jugué en el Rayo Vallecano conocí a más, y hoy en día soy amiga de muchas de ellas. No hubo bromas ni nada de eso porque somos profesionales. Hoy le tocó ganar a Chile y después le tocará ganar a Argentina. Lo tomamos de la mejor manera todo eso.

¿Cree que Chile clasifique a Tokio?

Yo creo que sí, van a ir a los Juegos Olímpicos porque tienen una gran Selección. Ojalá que así sea porque eso le va a servir al fútbol femenino de Sudamérica. Que más allá de Brasil también vaya Chile a representar a Sudamérica nos ayuda a todas, nos da más visibilidad.

¿Se ilusionan con levantar la Libertadores?

Nosotras vamos partido a partido. Toca analizar el partido de Peñarol y ya meternos de lleno en el próximo rival. Eso es lo más importante, ir paso a paso, fijarse en lo que tenemos adelante e ir avanzando, pero de a poco.