10 startups tecnológicas chilenas participarán de encuentro mundial en Punta del Este

ProChile participará por primera vez en Punta Tech Meet Up 2026, uno de los principales encuentros de innovación, tecnología y negocios de América Latina, que se desarrollará el próximo 12 de enero en Punta del Este, Uruguay, llevando una delegación de 10 empresas tecnológicas chilenas con el objetivo de impulsar su internacionalización y generar nuevas oportunidades comerciales en la región.

La 18ª edición de Punta Tech Meet Up reunirá a más de 1.500 líderes del mundo tecnológico y de los negocios, consolidándose como un punto de encuentro internacional donde se conectan ideas, se anticipan cambios y se crean alianzas estratégicas para el desarrollo del ecosistema tecnológico regional.

En esta edición, ProChile contará con una zona disponible para las empresas chilenas adjudicadas, que funcionará como un punto de encuentro para reuniones y vinculación con potenciales contrapartes internacionales. Esta vitrina permitirá a las empresas dar a conocer sus innovaciones, fortalecer su posicionamiento y generar networking de alto valor, según dijo la entidad en un comunicado.

Las empresas chilenas que formarán parte de la delegación son Cebra, Avattar IT Solutions, ITXpress, Tu Firma Digital, Chattigo, Plan OK, Ágil Chile, Tu Clase, Sumato ID e Innovafirst.

“Esta primera participación de ProChile en Punta Tech Meet Up marca un hito en nuestra estrategia de internacionalización de las empresas de base tecnológica chilenas. Este evento nos permite mostrar el alto nivel de innovación que existe en Chile, generar vínculos con actores clave del ecosistema regional y posicionar al país como un laboratorio natural donde se desarrollan, testean y escalan soluciones globales con una mirada sostenible. A través de esta delegación, buscamos abrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la presencia de nuestras empresas en mercados estratégicos de la región”, señaló la jefa de Innovación de ProChile, Marcela Aravena.

La participación de Chile en Punta Tech Meet Up busca además visibilizar el liderazgo del país en innovación en América Latina. “Chile es un laboratorio natural para el mundo, un territorio fértil para desarrollar, testear y escalar soluciones globales con una mirada sostenible, consolidándose como un hub tecnológico en áreas clave para el futuro del planeta”, apunta el comunicado.