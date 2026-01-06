SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Emprendimiento

    10 startups tecnológicas chilenas participarán de encuentro mundial en Punta del Este

    ProChile será parte por primera vez de este evento, para potenciar la internacionalización, la generación de negocios y el posicionamiento de Chile como hub de innovación en América Latina.

    Por 
    Daniel Fajardo

    ProChile participará por primera vez en Punta Tech Meet Up 2026, uno de los principales encuentros de innovación, tecnología y negocios de América Latina, que se desarrollará el próximo 12 de enero en Punta del Este, Uruguay, llevando una delegación de 10 empresas tecnológicas chilenas con el objetivo de impulsar su internacionalización y generar nuevas oportunidades comerciales en la región.

    La 18ª edición de Punta Tech Meet Up reunirá a más de 1.500 líderes del mundo tecnológico y de los negocios, consolidándose como un punto de encuentro internacional donde se conectan ideas, se anticipan cambios y se crean alianzas estratégicas para el desarrollo del ecosistema tecnológico regional.

    En esta edición, ProChile contará con una zona disponible para las empresas chilenas adjudicadas, que funcionará como un punto de encuentro para reuniones y vinculación con potenciales contrapartes internacionales. Esta vitrina permitirá a las empresas dar a conocer sus innovaciones, fortalecer su posicionamiento y generar networking de alto valor, según dijo la entidad en un comunicado.

    Las empresas chilenas que formarán parte de la delegación son Cebra, Avattar IT Solutions, ITXpress, Tu Firma Digital, Chattigo, Plan OK, Ágil Chile, Tu Clase, Sumato ID e Innovafirst.

    “Esta primera participación de ProChile en Punta Tech Meet Up marca un hito en nuestra estrategia de internacionalización de las empresas de base tecnológica chilenas. Este evento nos permite mostrar el alto nivel de innovación que existe en Chile, generar vínculos con actores clave del ecosistema regional y posicionar al país como un laboratorio natural donde se desarrollan, testean y escalan soluciones globales con una mirada sostenible. A través de esta delegación, buscamos abrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la presencia de nuestras empresas en mercados estratégicos de la región”, señaló la jefa de Innovación de ProChile, Marcela Aravena.

    La participación de Chile en Punta Tech Meet Up busca además visibilizar el liderazgo del país en innovación en América Latina. “Chile es un laboratorio natural para el mundo, un territorio fértil para desarrollar, testear y escalar soluciones globales con una mirada sostenible, consolidándose como un hub tecnológico en áreas clave para el futuro del planeta”, apunta el comunicado.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientostartupprochilepunta del este

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Libertarios presentan listado de nombres que podrían “enriquecer” el gobierno de Kast

    El adiós del Banco Central a Stephany Griffith-Jones luego de tres años como consejera

    Colisión frontal entre vehículo particular y un bus deja un fallecido en Pudahuel

    Ventas de Ford en Estados Unidos crecen 6% en 2025, su mejor año desde 2019

    Aprueban la solicitud de reorganización judicial de Edyce, una de las mayores empresas en Chile ligada al acero

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
    Chile

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Libertarios presentan listado de nombres que podrían “enriquecer” el gobierno de Kast

    Colisión frontal entre vehículo particular y un bus deja un fallecido en Pudahuel

    El adiós del Banco Central a Stephany Griffith-Jones luego de tres años como consejera
    Negocios

    El adiós del Banco Central a Stephany Griffith-Jones luego de tres años como consejera

    Ventas de Ford en Estados Unidos crecen 6% en 2025, su mejor año desde 2019

    Aprueban la solicitud de reorganización judicial de Edyce, una de las mayores empresas en Chile ligada al acero

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026
    Tendencias

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    “Levántate, subnormal, te tiras todo el partido”: el tenso cruce entre figura del Betis de Pellegrini y Vinicius Jr.
    El Deportivo

    “Levántate, subnormal, te tiras todo el partido”: el tenso cruce entre figura del Betis de Pellegrini y Vinicius Jr.

    Todo marcha según el plan: Ruy Barbosa avanza puestos en el Rally Dakar

    El recado de Eduardo Vargas a Paqui Meneghini en la U: “Ahora me gusta estar más suelto”

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile
    Cultura y entretención

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    “Una noticia maravillosa”: Angelo Pierattini sale de la UCI y recibe un homenaje en el aniversario de la SCD

    Elías Llanos Canales, el director que filmó “héroes de verdad” en la película más cara de la historia de Chile

    Cómo Marco Rubio pasó de ser blanco de asesinato del chavismo a verdugo del régimen venezolano
    Mundo

    Cómo Marco Rubio pasó de ser blanco de asesinato del chavismo a verdugo del régimen venezolano

    Bolsonaro recibe atención médica por un traumatismo craneoencefálico leve tras caerse en prisión

    La ofensiva del nuevo gobierno venezolano contra periodistas nacionales y extranjeros

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso