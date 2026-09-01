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    Ángeles Romo vuelve a Corfo: liderará estrategia para desarrollo del capital de riesgo

    La exdirectiva de Corfo, Start-Up Chile y SQM Lithium Ventures retorna a la corporación para contribuir al fortalecimiento de esta industria clave para la innovación y el crecimiento de empresas de alto impacto en el país.

    Por 
    Daniel Fajardo

    A partir de este 1 de septiembre, Ángeles Romo se reincorpora a como Asesora Estratégica para el Fortalecimiento del Capital de Riesgo como Política Pública en Chile, una labor enfocada a identificar oportunidades de desarrollo para la industria, fortalecer los instrumentos de financiamiento e impulsar una mayor participación de capital privado en el ecosistema de innovación y emprendimiento del país.

    Con más de 25 años de experiencia en consultoría estratégica, financiamiento empresarial, emprendimiento y venture capital, Ángeles Romo se ha desempeñado como directora de SQM Lithium Ventures, fue directora ejecutiva de Start-Up Chile, gerenta corporativa y directora de Estrategia de Corfo, además de directora ejecutiva de Endeavor Chile.

    Su trayectoria combina experiencia en políticas públicas, desarrollo empresarial y un amplio conocimiento de la industria de capital de riesgo, tanto en Chile como en mercados internacionales.

    En este nuevo rol en Corfo tendrá la misión de analizar el contexto regulatorio y las oportunidades para el desarrollo del capital de riesgo, con foco en movilizar más capital privado hacia la industria; revisar estratégicamente el portafolio administrado por la Gerencia de Inversión y Financiamiento para fortalecer su gestión y maximizar el impacto de los recursos públicos; proponer una hoja de ruta para la liquidación y cierre de fondos históricos, entre otros desafíos.

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