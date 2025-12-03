BCI aumentará a US$150 millones el financiamiento para startups y expandirá su red de apoyo en Chile y EE.UU.

En el marco del ETM Day, Bci anunció que aumentará en 50% los recursos destinados al financiamiento de startups y scaleups, alcanzando US$150 millones para el próximo año. Como parte de este fortalecimiento, se mantendrá la meta de destinar un 40% del financiamiento a emprendimientos liderados por mujeres y se incorporará por primera vez una meta del 30% para iniciativas impulsadas por personas mayores de 50 años.

Como parte del balance del año 2025, el banco informó que la meta anual de US$100 millones en financiamiento será superada, proyectando un cierre cercano a US$110 millones logrando apoyar unas 800 startups. Este trabajo se desarrolla a través de la Banca Nace, unidad creada en 2018 para entregar financiamiento, mentorías y acceso a espacios de trabajo a startups y scaleups.

“En Bci sabemos que las startups y scaleups son un motor relevante para el desarrollo del país, por su aporte al crecimiento económico, la generación de empleo y la innovación. Por eso hemos decidido ampliar y especializar aún más nuestra propuesta de valor, con el objetivo de acompañar el crecimiento, escalamiento e internacionalización de más emprendimientos”, señaló Héctor Silva, gerente de Estrategia Pyme y Emprendimiento de Bci.

Otro eje del plan presentado en el ETM Day es la expansión territorial. En 2026, Bci abrirá cinco nuevas zonas Nace en regiones; Antofagasta, Biobío, Puerto Varas, Viña del Mar y Punta Arenas. Las dos primeras comenzarán a operar durante el primer semestre y las tres restantes en la segunda mitad del año. A ello se suma la apertura del nuevo Centro Nace en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), que funcionará como punto de encuentro, networking y conexión de los emprendedores con los principales actores del ecosistema nacional.

A nivel internacional, el banco inauguró el Chile HUB by Bci, un cowork ubicado en el centro de Miami y desarrollado junto a Bci Miami, con el apoyo de Cowork Latam y ProChile. El espacio está diseñado para apoyar a emprendimientos que buscan instalarse o iniciar operaciones en Estados Unidos, facilitando su entrada al mercado y su conexión con actores locales.

Anuncios para Valor Pyme

Junto con las medidas para startups, Bci también presentó un plan específico para mipymes a través de Valor Pyme, con el objetivo de llegar a 1 millón de empresas activas en la plataforma durante los próximos años.

“Valor Pyme busca acompañar a las mipymes en sus principales desafíos y facilitar su acceso a herramientas, redes y oportunidades. Nuestro foco es seguir ampliando esta comunidad y fortalecer su impacto en todo el país”, señaló Sebastián Castro, gerente de Ecosistema y Valor Pyme de Banco Bci.

Valor Pyme BCI

El plan considera tres áreas de desarrollo. La primera es el fortalecimiento de la comunidad mediante nuevas soluciones digitales y presencia en terreno. Entre ellas destacan la integración de Copilot de Microsoft como asistente de apoyo personalizado y una estrategia de redes colaborativas. Este trabajo se complementará con actividades regionales junto a la Multigremial Nacional y con la articulación de las Rutas del Talento del OTIC CChC.

La segunda área corresponde a la expansión de los programas y socios estratégicos. Abastible y Defontana se incorporan a la red para apoyar procesos de crecimiento y digitalización, sumándose al trabajo de Walmart Chile, Blue Express y la Facultad de Economía y Administración UC, entre otros.

Finalmente, se impulsará un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores Pymes junto al OTIC CChC, con el apoyo de Mi Compromiso Pyme (EY) y Sawu. La iniciativa busca preparar a las mipymes para integrarse a cadenas de valor de mayor escala, mediante diagnósticos especializados, formación y acompañamiento en la adopción de estándares corporativos.