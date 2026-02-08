Catalina Taricco, de Impacta VC: “En 2026 las startup deben mostrar que tienen rentabilidad y solidez, más que una buena idea”

A pesar del avance con respecto a los liderazgos femeninos en el ecosistema de emprendimiento chileno, aún la mayoría de las startups tiene sólo a hombres dentro de sus fundadores. Esto se acentúa en la industria del capital de riesgo o venture capital (VC). Por eso que Catalina Taricco, directora de marketing y operaciones de Impacta VC, no sólo se ha transformado en uno de los pocos casos en el sector, sino también, en un referente del mundo emprendedor latinoamericano.

En una entrevista con radio Duna, Taricco entregó su análisis de cómo viene la mano este año con respecto a la inversiones en startups, además de lo qué la motivó a tomar este camino. “He sido una eterna buscadora de mi objetivo en la vida y siempre pensé que podía encontrarlo recorriendo el mundo”, explica. Con ese mantra, se fue a vivir a la India por siete meses, mientras estudiaba ingeniería comercial. Luego se fue a Nueva Zelanda y “en su confusión” –como ella misma reconoce– terminó en España para más tarde pasar a México. “Me di cuenta que trabajar en el mundo corporativo no era lo que quería en mi vida. Hay gente que termina su hora laboral y se va a casa. Pero para mí el trabajo se mezcla con la vida personal y es algo que me gratifica como mujer”, señala.

Hace más de tres años se volvió de México y alguien le dijo que para cambiar de industria a algo que la satisficiera más, tenía que juntarse a conversar con toda la gente que pudiera. “Un día me tomé un café con David Alvo y me invitó a ser parte de Impacta VC. Cuento corto, aquí estoy”.

Impacta VC invierte en startups de impacto social y ambiental. Ya tienen un Fondo I en etapa de cierre y la próxima apertura del Fondo II. Además entregan conocimiento, a través de programas diseñados para emprendedores, como fundraising, softlanding y revenue. Además, tienen conexión con Impactaland, el hub de inversiones de la corporación Emprende tu Mente (ETM).

Entender la inversión

Si bien en el año 2025 aumentó el financiamiento a las startups luego de años difíciles, según Taricco, “el 2026 viene con un repunte muy tímido, ya que hoy, las barreras para entrar a aplicar en un fondo de VC son mucho más altas y, las startup deben mostrar que tienen rentabilidad y solidez, más que una buena idea”.

En otras palabras, los inversionistas de riesgo buscan equilibrar rentabilidad y compatibilidad. Un ejemplo de las empresas del portafolio de Impacta VC que cumple con eso es Wheel the World, liderada por Álvaro Silberstein. “ Esta startup tiene muy embebido el impacto, ya que su objetivo es hacer el mundo más accesible. Una especie de Booking.com donde están mapeando todo el mundo, para que la gente con discapacidad pueda entrar a los diferentes lugares turísticos, para vivir la vida como la vivimos la gente que tiene la misma facultades. Es un ejemplo donde el impacto es evidente y es un buen negocio”, comenta la ejecutiva de Impacta VC.

Al respecto, indica también que hoy, el mundo está poniendo al impacto como parte la prioridad del modelo de negocio. “Generar impacto es devolverle a la sociedad un mejor estado de vida o disminuir la huella de carbono. Lo que antes se llamaba Responsabilidad Social dejó de ser algo marquetero para ser parte de las exigencias. Las políticas públicas les exigen a las empresas que se hagan cargo de su impacto negativo”, señala Catalina Taricco.

Con presencia en seis países, esta emprendedora indica que tienen un portafolio bien dinámico, con fintechs, edtechs y climatech, pero siempre, con el foco en tecnologías que solucionen los problemas que aquejan a la sociedad. “Eso sí, hay una línea que es casi una exigencia estructural de las empresas: el uso de la inteligencia artificial (IA). No en sí misma, sino como parte de la operación”, comenta.

Taricco estima que es importante entender bien el rol de los VC, partiendo por su traducción al español: capital de riesgo. “Hoy un instrumento financiero tradicional como un fondo mutuo te da mucha seguridad en la rentabilidad, pero el margen que ganas es muy poco. Esta industria de alto riesgo, te promete sin seguridad que tu apuesta financiera puede multiplicarse por 20, 30 o 50. ¡Imagínate la gente que invirtió en Cornershop!”, dice, y agrega: “Entonces, La estabilidad lo es todo. Los fondos funcionan en la medida que tengan aportantes que se convenzan que en vez de poner su plata en un instrumento regular, lo hagan en un fondo de inversión de riesgo. Según eso, el inversionista evalúa factores como un gobierno estable y una economía sostenida. Todos esos factores de seguridad, que te llevan a decir: ‘me arriesgo´”.

Lo que viene

Impacta VC es relativamente joven. Nació en 2021 con un primer fondo de US$7 millones. El 2025 cerraron con las últimas inversiones en una empresa bastante emblemática (Lemu, creada por Leo Prieto) y ya están preparando un Fondo II. En el primero tenían tres socios inversionistas y el segundo, siete. “Seguimos interesados en cualquier rubro, pero que la empresa esté centrada en generar impacto”, indica Taricco.

Además, a principios de año, esta empresa de capital de riesgo expandió sus programas de aceleración e internacionalización, Impacta Miami Soft Landing Program (IMSP) e Impacta Fundraising Strategy Program (IFSP), que, en conjunto, reunieron a más de 370 startups postulantes, provenientes de múltiples países, y a 239 founders activos, fortalecieron su posicionamiento como plataforma clave para el crecimiento de emprendimientos de alto impacto en la región.

Con respecto al IMSP, la iniciativa recibió 62 postulaciones desde seis países, seleccionando a 23 startups. De ellas, 11 participaron de manera presencial en Miami, mientras que 12 emprendimientos tecnológicos se integraron en formato online.