Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Nabu Health nació para derribar barreras en el acceso a terapias innovadoras contra el cáncer. Con tecnología, inteligencia artificial y una red de médicos, busca que pacientes en Chile puedan postular fácilmente a estudios clínicos en Estados Unidos y Europa.

Por 
Daniel Fajardo
Juan José Ochagavia, Maximiliano Pellegrini y Matías Jiménez.

Cuando el médico internista Matías Jiménez era estudiante de Medicina, se enfrentó a una realidad frustrante: muchos pacientes con cáncer no tenían una buena respuesta a las terapias existentes o simplemente ya no contaban con más opciones de tratamiento. Paralelamente, observaba que en Chile se realizaban estudios clínicos traídos desde Estados Unidos y Europa para validar medicamentos innovadores, pero la mayoría de los pacientes y médicos no sabían cómo acceder a ellos.

De esa brecha nació en 2023 Nabu Health, una plataforma digital que busca conectar a las personas con estos estudios, ofreciendo una nueva oportunidad de tratamiento y esperanza.

“Queremos asegurar que todas las personas tengan un acceso justo y oportuno a nuevas terapias en salud, que puedan ayudarlos a ellos, pero también a millones más en el futuro”, explica Jiménez, quien lidera la startup junto a Juan José Ochagavía (ingeniero civil) y Maximiliano Pellegrini (ingeniero comercial), ambos con amplia experiencia en tecnología gracias a su paso por Mercado Libre, quienes se sumaron en junio de 2025

La historia de un médico y dos ingenieros que conectan pacientes con cáncer con tratamientos inalcanzables

09/07/2016 Cirujanos operando en quirófano. SALUD WAVEBREAK MEDIA LTD WAVEBREAK MEDIA LTD

El modelo de Nabu Health funciona cobrando a los centros clínicos por dos servicios clave: la difusión de estudios y la revisión de antecedentes de los pacientes que se postulan. Este último proceso es complejo y requiere validar si cada persona cumple con los estrictos requisitos de los ensayos clínicos.

Para hacerlo, la startup combina formularios inteligentes, inteligencia artificial y la evaluación final de médicos especialistas. De esta forma, optimizan el proceso y aseguran que los pacientes adecuados lleguen a los estudios correctos.

Hoy la plataforma opera en Chile y ya cuenta con una red de 80 médicos evaluadores, además de centros clínicos activos como el Bradford Hill Cancer Research Center. Su tecnología ha despertado interés fuera de nuestras fronteras y sus planes incluyen expandirse a Argentina, donde existe una alta actividad en ensayos clínicos, y posteriormente a México y Estados Unidos.

Doctor and child patient in hospital concept. Hand of kid physician philanthropy holding illness illness inpatient lying on hospital bed with chart and stethoscope Pornpak Khunatorn

En su corta trayectoria, Nabu Health ha logrado hitos importantes: fueron seleccionados por Start-Up Chile como la startup más invertible de su generación y fueron invitados por ChileMass a presentar su proyecto en Boston, uno de los polos de innovación en salud más relevantes del mundo. “Es un paso fundamental para visibilizar lo que hacemos y generar alianzas que nos permitan crecer y ayudar a más personas”, comenta Ochagavía.

Mirando hacia el futuro, el equipo no solo quiere mejorar la difusión y velocidad de acceso, sino que también está construyendo una comunidad de pacientes. Este espacio permitirá que quienes enfrentan la misma enfermedad puedan conectarse, compartir experiencias y apoyarse mutuamente, convirtiendo la plataforma en algo más que un buscador de ensayos clínicos: en una red de acompañamiento y esperanza.

Hub EmprendeEmprendimientonabu heatlhcáncerpacienteshealthtechsaludmedicinaTratamientoTumorMetástasisMatías JiménezJuan José OchagavíaMaximiliano Pellegrini

