Una “amiga digital”: cómo la startup de la hija de Bill Gates está traspasando la fama de su padre

Bill Gates, uno de los hombres más influyentes en la historia de la tecnología, sentado frente a un computador respondiendo consultas de usuarios. No en Microsoft, sino en Phia, la startup de moda digital que fundó su hija Phoebe junto a Sophia Kianni.

Esta fue la escena que se dio hace algunas semanas en las oficinas de Phia, luego de que el magnate y filántropo aceptara la invitación de su hija para sumarse al equipo de servicio al cliente por un día. “Cuando tu hija te pide que trabajes en su startup, la única respuesta correcta es ‘sí’”, escribió después en LinkedIn.

Phoebe Gates tiene solo 22 años y, aunque podría haber seguido el camino cómodo de heredar la fortuna y el apellido, decidió tomar otro rumbo: crear una startup de moda digital. Y no lo hizo sola. Junto a su compañera de universidad, Sophia Kianni, lanzó en abril de 2025 Phia, una plataforma que funciona como asistente de compras con inteligencia artificial.

La idea es sencilla, pero potente: ayudar a los usuarios a comparar precios de ropa en miles de sitios web para encontrar las mejores ofertas, de manera rápida y sin tener que saltar de pestaña en pestaña. Una especie de “amiga digital” que rastrea el mejor precio para esa chaqueta, zapatilla o accesorio que viste en internet.

Phoebe Gates.

El proyecto nació en los pasillos de la Universidad de Stanford, donde Gates y Kianni compartían piso. Conversando sobre moda y tecnología, descubrieron la falta de un asistente digital que realmente simplificara la experiencia de comprar ropa online. Y así fue como dieron forma a Phia.

Lo curioso es que, a diferencia de lo que muchos imaginarían, Phoebe no recibió financiamiento directo de su padre, Bill Gates. Sí contó con sus consejos, sobre todo en cómo armar un buen equipo y tomar decisiones estratégicas, pero el capital inicial y el desarrollo de la idea fue independiente. “Estoy orgulloso de lo que está construyendo por sí misma”, declaró el cofundador de Microsoft en una entrevista con Business Insider.

Bill Gates 1 OK la-tercera

Phia se lanza en un momento clave: el cruce entre moda circular, compras inteligentes y una generación que ya no se conforma con pagar más de la cuenta. Según sus creadoras, el plan es crecer rápido, sumar nuevas funciones y convertirse en una plataforma de referencia para quienes quieren vestir bien, gastar menos y, de paso, hacerlo con la ayuda de la inteligencia artificial.

“Queremos que comprar ropa sea más divertido y menos frustrante”, dijo Kianni en la presentación oficial. Y, si todo sale como proyectan, Phia podría convertirse en la próxima gran marca digital en un sector donde la tecnología y el estilo parecían, hasta ahora, correr por carriles separados.