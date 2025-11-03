EFILabs gana programa de innovación de Ambev en Brasil y se integra a aceleradora global de AB InBev

EFILabs, startup chilena que desarrolla soluciones de eficiencia energética y logística inteligente, fue reconocida como ganadora de la sexta edición de 100+ Labs Brasil, el programa de innovación abierta de Ambev que impulsa tecnologías con impacto en cambio climático, uso eficiente del agua, empaques circulares y agricultura sostenible.

El premio le otorga a EFILabs acceso directo a 100+ Accelerator, la aceleradora global de AB InBev presente en más de 30 países, desde donde startups sostenibles escalan su impacto con apoyo financiero, mentorías y conexiones comerciales internacionales.

Gracias a esta distinción, EFILabs iniciará un proceso de formalización de contrato comercial con Ambev, que permitirá implementar su tecnología en Brasil en 2026, con miras a expandirse a nuevos mercados estratégicos.

“Este reconocimiento es más que un premio: es una validación del talento que existe en Chile para desarrollar soluciones tecnológicas de clase mundial. Hemos llegado hasta aquí gracias al apoyo de empresas, mentores y equipos que confiaron en nuestra ciencia”, señaló Gaspar Espejo, CEO de EFILabs.

Tecnología con impacto y trazabilidad

El principal desarrollo de EFILabs es el Multinflador Inteligente Pneuma, un sistema que optimiza la presión de neumáticos en camiones y vehículos pesados de forma automática, según condiciones de carga, temperatura, pendiente y tipo de superficie.

La tecnología permite reducir entre un 2 % y 7 % el consumo de combustible, extender la vida útil de los neumáticos y disminuir las emisiones de CO₂, aportando