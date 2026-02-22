SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Emprendimiento

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”

    El CEO y fundador de la primera startup en abrirse a la bolsa chilena mediante el programa ScaleX, cuenta cómo han sabido diferenciarse en el mercado de las empresas que implementan tecnología para la atención al cliente. Además, proyecta un crecimiento de ingresos de un 30% para 2026, con una mayor presencia en Perú y Colombia.

    Daniel FajardoPor 
    Daniel Fajardo

    ZeroQ es de esas empresas chilenas que aún transitan entre “startup” o “compañía” a la hora de categorizarla. Una firma que comenzó en 2014 con un tótem de autoatención creado por los ingenieros civiles Sergio Abogabir, Xania Pantoja y Ernesto Erdmann (este último, el actual CEO) y que cerró 2025 con cerca de $4 mil millones en ingresos

    La idea original era disminuir los tiempos de espera con tecnología y la prueba fue en una notaría. Fue la primera startup en salir a bolsa a través de la plataforma ScaleX de la Bolsa de Santiago en 2023, logrando recaudar US$3 millones en su debut bursátil.

    Hoy se definen como una plataforma de gestión de fila y atención al cliente y administran más de 2.000 puntos de atención, 87 millones de tickets emitidos, y “una reducción del 300% en los tiempos de espera”, según indican sus análisis. Cuentan con más de 400 clientes de las industrias del retail, AFP y salud, entre ellos, Servipag, Colmena, AFP Capital, BCI Seguros, Correos de Chile y Viajes Falabella, además de municipios. Aparte de Chile, tienen presencia en Perú y Colombia. “Nuestra meta para 2026 es crecer un 30% en ingresos respecto al año anterior,” afirma Erdmann.

    – ¿Cómo?

    Mediante tres apuestas estratégicas clave. Primero, introducir con mucha más fuerza nuestro agente de inteligencia artificial (IA) como producto central de la oferta, pasando de pilotos a implementaciones enterprise con resultados medibles. Segundo, estandarizar nuestros procesos internos para poder escalar sin fricciones. Y tercero, acelerar el crecimiento en Colombia y Perú en un 90%.

    – ¿Qué los hace pensar que hay una oportunidad tan grande en el mercado peruano y colombiano?

    Primero, el tamaño de mercado de ambos países supera al de Chile, especialmente en las líneas de producto donde más estamos creciendo como quioscos y agentes de IA. Además hemos estudiado ambos mercados en profundidad y la situación es muy similar a la que encontramos en Chile hace algunos años o no existen productos como los nuestros, o los competidores que hay están muy anticuados y con niveles de servicio deficientes. Eso nos da confianza en que podemos replicar la curva de crecimiento que tuvimos en Chile.

    – ¿Qué diferencias concretas han visto entre Chile, Perú y Colombia en la forma en que las empresas entienden la atención al cliente y la digitalización?

    Son mercados bien distintos en madurez. En Perú, las empresas están más atrás en digitalización de la atención, así que nuestro trabajo ahí es más de educación y evangelización. O sea, no competimos tanto contra otros productos, sino contra la inercia de seguir haciendo las cosas como siempre. En Colombia es lo opuesto: Las empresas están más avanzadas y quieren hacer muchas cosas, pero justamente por eso a veces les cuesta priorizar, se abruman con las opciones y terminan en la inacción. Nuestro rol ahí es ayudarles a aterrizar y ejecutar. Chile, por su parte, es nuestro mercado maduro donde ya tenemos la credibilidad y la base instalada para vender soluciones más complejas.

    – ¿En qué consiste el agente IA que están implementando?

    El AI Agent resuelve la inconsistencia y el costo de la atención humana en procesos repetitivos pero complejos. En el piloto, elevó el cumplimiento de SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) del 75% al 95% y redujo el tiempo medio de respuesta de 7,5 a 1,4 horas.

    – Pero actualmente hay muchas empresas ofreciendo automatización, bots y atención con IA. ¿Cuál es el diferencial real de ZeroQ?

    La mayoría de las soluciones que hay en el mercado hoy son conversacionales: Chatbots que responden preguntas, derivan consultas o abren tickets. Nuestro agente de IA no solo conversa con el cliente, sino que toma decisiones operativas reales: contesta correos, organiza pedidos, coordina retiros, clasifica incidencias, y lo hace integrado directamente con los sistemas core del cliente, como SAP, CRM, ERP y WhatsApp. Es decir, no derivamos ni enrutamos: resolvemos.

    – ¿Cuál ha sido el aprendizaje más duro de expandirse fuera de Chile y qué error no repetirían?

    El aprendizaje más duro fue descubrir que tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile. Cuando salimos, asumimos que el modelo que nos había funcionado acá se podía trasplantar directamente a otro país, y no fue así. Operábamos de forma artesanal. Cada expansión era casi un proyecto desde cero, sin playbooks (guía práctica) claros, sin procesos estandarizados de go-to-market (estrategia para lanzarse a nuevos mercados) y sin autonomía real para los equipos locales. Todo pasaba por Chile, y eso generaba lentitud y fricción.

    – ¿Cómo lo lograron corregir?

    El error que no repetiríamos es expandirnos sin antes tener un modelo replicable. Hoy lo estamos corrigiendo al construir playbooks por país y por vertical, estandarizando el onboarding (proceso de integración) de clientes y de equipos, y diseñando una estructura que permita que cada mercado tenga la capacidad de operar con autonomía pero bajo los mismos estándares de calidad. La idea es que abrir un nuevo país deje de ser un proyecto heroico y se convierta en un proceso predecible.

    -Mirando hacia 2030: ¿cómo imagina que será la atención al público en Latinoamérica y cuál espera que sea el rol de ZeroQ en ese futuro?

    La ambición es ser la empresa que transforme la atención presencial en Latinoamérica en más de cinco países. La visión es que la atención al público en América Latina será híbrida —presencial pero orquestada por IA— donde los agentes inteligentes ejecutarán la mayor parte de los procesos repetitivos, mientras los humanos se reservan para casos de alto valor.

    Más sobre:Hub Empendehubs_ltemprendimiento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando

    Aumentan a nueve las personas fallecidas tras la explosión de un camión de gas en Renca

    Decretan tres días de duelo comunal en Renca tras confirmarse fallecimiento de pareja en explosión de camión de gas

    Agentes asesinan a un hombre en la casa de Trump en Mar-a-Lago

    Parlamentarios oficialistas valoran fallo por Dominga y acusan intento de imponer el proyecto “fuera de la ley”

    Corte Suprema revisa este lunes la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache

    Actualizan alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas y precipitaciones en Región de Antofagasta

    Actualizan alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas y precipitaciones en Región de Antofagasta

    Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural

    Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache

    Aumentan a nueve las personas fallecidas tras la explosión de un camión de gas en Renca

    Decretan tres días de duelo comunal en Renca tras confirmarse fallecimiento de pareja en explosión de camión de gas

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”
    Negocios

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Nuevo controlador de Telefónica en Chile: las otras redes de monsieur Niel en el país

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    El sentido agradecimiento de Matías Almeyda al apoyo de Manuel Pellegrini: “Respeto, honor; es un señor del fútbol”
    El Deportivo

    El sentido agradecimiento de Matías Almeyda al apoyo de Manuel Pellegrini: “Respeto, honor; es un señor del fútbol”

    Alejandro Tabilo regresa al top 50 con una gran victoria sobre Ignacio Buse y jugará su primera final de ATP 500 en Río

    Con Suazo titular y Alexis Sánchez sobre el cierre: Sevilla vence a Getafe en un duelo vital en la lucha por el descenso

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”

    La convulsionada mitad cubana de Gloria Estefan: militares, revolución, un padre en la cárcel y una madre estrella

    Ese toro bravo que es la fama: un relato de Jaime Bayly

    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando
    Mundo

    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando

    Agentes asesinan a un hombre en la casa de Trump en Mar-a-Lago

    Repelen ataque de al menos diez drones ucranianos en Moscú

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio