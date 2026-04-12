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    Por qué Miami atrae cada vez más a las startup chilenas

    - Capital, redes y proyección internacional explican el creciente interés de emprendimientos locales por instalarse en uno de los polos tecnológicos más dinámicos de Estados Unidos.

    Daniel FajardoPor 
    Daniel Fajardo

    En unos días más, Miami se vestirá de tecnología. Del 19 al 25 es la Miami Tech Week que reúne a varios eventos relacionados con la innovación y el mundo informático, donde las startups son las protagonistas. De hecho, 18 emprendimientos chilenos viajan a esa ciudad norteamericana para ser parte de eMerge Americas, una de las principales conferencias de la industria. El evento reúne cada año a capitalistas de riesgo, empresarios, líderes tecnológicos y startups de todo el mundo, ofreciendo exposiciones interactivas, talleres y demostraciones de productos en el Centro de Convenciones de Miami Beach. En este contexto, ProChile contará con un stand país, donde las empresas chilenas podrán exhibir sus soluciones, conectar con inversionistas y actores clave del ecosistema global.

    El informe Global Startup Ecosystem Index 2025 de StartupBlink, que analiza más de 1.400 ciudades y 118 países, destacó a Miami como la ciudad con mayor ritmo de expansión entre todas las del ecosistema estadounidense incluidas en el top 100 mundial. En ese contexto, la denominada “Puerta de las Américas” está atrayendo cada vez más a las startups chilenas. De hecho, según Claudia Serrer, Agregada Comercial de ProChile en Miami, la ciudad se ha consolidado como un hub tecnológico global y una puerta de entrada natural a Estados Unidos. “Para las startups chilenas, es un espacio clave para visibilizarse, validar su propuesta en el mercado y conectarse con socios estratégicos. Además, es un mercado especialmente atractivo por su diversidad, su dinamismo y su apertura a la innovación internacional”.

    Los números lo demuestran: en 2022 fueron 5 las startups que participaron del eMerge Americas junto a ProChile, cifra que aumentó en 260% en seis años. “También se observa mayor madurez: las empresas reconocen que es un mercado altamente competitivo, que requiere recursos y una estrategia clara. Por eso, hoy saben que deben conocer mejor el mercado y, desde ahí, definir estrategias de entrada más realistas y alineadas con sus capacidades”, agrega Serrer.

    Una de las startups que va este año es Plango, plataforma tecnológica de acompañamiento comercial para proyectos inmobiliarios, basada en tecnología, visualización, experiencia de usuario y acompañamiento comercial. Según su director de Expansión, Julián Bergara, “el peso del mercado inmobiliario en la ciudad la convierte en un punto de entrada especialmente relevante”, dice. Con respecto a su desembarco en el estado de Florida, Bergara detalla que el ingreso de Plango y su producto, GO360, “ha sido intencional y progresivo: comenzamos a través de programas de soft landing, enfocados en identificar early adopters que nos permitieran validar la solución en el mercado y generar flujo de caja desde etapas tempranas”.

    Otras empresas chilenas que van este año Miami con ProChile son Lifebox, Loyalink, Prevsis, SCL Consultores, CEOSim, Datawalt y Eniax.

    ¿Y cuál es el punto de vista de los inversionistas con respecto a la denominada “Te Magic City” para el emprendimiento criollo? Francisco Guzmán, presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC) y socio de Carey, opina que ofrece algo que es muy difícil encontrar en otro lugar: acceso directo al mercado norteamericano, “con toda la escala y credibilidad que eso implica, y en un entorno en donde el aterrizaje no se siente forzoso. En esto juegan un papel clave la cercanía cultural del ambiente latinoamericano, y el ecosistema de negocios e innovación que se ha potenciado mucho estos últimos años”, explica Guzmán, quien actualmente vive en esa ciudad. Incluso, agrega que “se ha convertido en un punto de encuentro entre fundadores, inversionistas y grandes empresas tecnológicas que se han trasladado al lugar”.

    Por ejemplo, hace unos años Microsoft instaló en Miami su sede regional, Amazon va a abrir nuevas oficinas en el histórico barrio de Wynwood. Nubank, el fondo de Peter Thiel, fundador de Paypal, acaba de llegar a esta urbe. Además de bancos de inversión y hedgefunds que han creado el denominado “Wall Street South” por su rápida expansión en la zona.

    En ese ecosistema, el interés de las startups chilenas se centra en “el acceso a capital y redes que permiten llevar su negocio a otra escala. Hay tanta actividad en Miami a todo nivel, que se puede crecer a un nivel impensado versus lo que pasa en otros mercados”, indica Guzmán. Incluso, él mismo explica cómo fue el aterrizaje de Carey en Florida en agosto de 2021: “No obstante el tamaño y trayectoria que tiene Carey en Chile, en Miami vivimos el proceso completo de una startup que se instala formalmente en Estados Unidos. Para abrir la oficina vivimos todos los procesos uno a uno, desde la obtención de la Visa, incorporar la entidad legal que se adecue al proyecto, la relación con los proveedores locales e incluso encontrar las oficinas adecuadas, todo era un desafío”, asegura.

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